DWPX akan Umumkan Line Up Fase 3

Perhelatan pesta musik dansa elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Pesta musik besutan Ismaya Live tahun ini memasuki yang ke-10 sehingga mengusung tajuk DWPX. Terbilang spesial, sebab gelaran DWP tahun ini diadakan di Bali.Setelah mengumumkan dua fase line up, pada line up ketiga kali ini Ismaya menghadirkan penampil regional dan local heroes di antaranya Kimokal, Fun On A Weekend, Aydra, Maliki, Mikey Moron, Stan, Patricia Schuldtz, Andre Dunant, dan sejumlah penampil lain.Jelang tiga minggu, persiapan panggung belum mencapai 50 persen."Progres sudah bisa dibilang 20 persenan sudah jalan. Hopefully semua lancar dan cuaca di Bali juga baik. Jadi semuanya bisa selesai tepat waktu," kata Sarah Deshita, Brand Manager Ismaya Live di Blowfish, Jakarta, Rabu 21 November 2018.The Weeknd menjadi penampil utama dalam DWPX nanti. Namanya disandingkan dengan sejumlah musisi ternama di antaranya Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Baauer, DJ Snake, Kungs, Lost Frequencies, Major Lazer Soundsystem, Marlo, Mura Masa, Orjan Nilsen, Porter Robinson (DJ Set), RL Grime, Slushii dan Whethan.Pekan ini, Ismaya Live juga akan mengumumkan daftar penampil internasional selanjutnya.Tiket tersisa yakni Daily Pass DWPX dimulai dengan harga Rp800 ribu yang dapat diakses melalui laman resmi www.djakartawarehouse.com serta seluruh ticketing partner. DWPX juga bekerja sama dengan Tiket.com untuk paket bundling (Tiker DWP + Kamar Hotel + Tiket Shuttle Bus). Shuttle bus akan melewati rute Seminyak, Kuta, Nusa Dua dan Jimbaran.DWPX akan digelar selama tiga hari pada 7-9 Desember 2018 di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Bali.(ELG)