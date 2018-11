Bintang Crazy Rich Asian Tampil dalam Video Musik Steve Aoki dan BTS

Ultra Music telah merilis video musik untuk lagu terbaru Steve Aoki bersama grup Korea BTS, Waste It On Me. Klip arahan Joe Hahn (Linkin Park) ini menampilkan sejumlah bintang serta sutradara Asia-Amerika, seperti Ken Jeong yang terakhir bermain di Crazy Rich Asians dan Goosebumps 2.Waste It On Me dirilis digital pada 25 Oktober 2018 sebagai singel kejutan dan langsung populer di puluhan negara dalam waktu satu hari. Lagu pertama BTS dengan bahasa Inggris ini juga masuk ke peringkat 89 dalam Billboard Hot 100 dan peringkat 6 dalam Hot Dance/Electronic Songs di AS.Steve, seperti dilaporkan E! Online, menyatakan mereka ingin memanfaatkan kesempatan popularitas yang diraih singel Waste It On Me. Dia sadar bahwa lagu ini bisa mewakili entitas yang lebih besar dan tidak hanya Steve atau BTS, tetapi Asia."Ketika aku tahu bahwa Waste It On Me menjadi lagu nomor satu di dunia di Apple Music, aku sadar bahwa lagu ini mewakili sesuatu yang jauh lebih besar daripada aku dan BTS," kata Steve."Lagu ini lebih besar dari musik. Lagu ini mewakili grup Korea dan seorang DJ Asia-Amerika, yang bisa menampilkan wajah Asia lain. Mereka adalah bagian dari lanskap musik komersial global. Aku punya perasaan mendalam terhadap jejak Asia dalam kultur musik. Karena itu, aku ingin video musik ini melibatkan pemain dan sutradara Asia," lanjutnya.Selain Ken Jeong, video musik menampilkan sejumlah pemain yang melakukan lip-sync atas lirik yang aslinya dinyanyikan BTS. Ada Ross Butler (13 Reasons Why), Jamie Chung (The Gifted), Jimmy O Yang (Crazy Rich Asians), Vincent Rodriguez, Jessica Lu, Leonardo Nam, Jared Eng, Tiffany Ma, Ben Baller, serta Devon Aoki, saudari tiri Steve.(ASA)