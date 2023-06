Keren! Lagu "Let Me In" EXO Puncaki Tangga Lagu dari Indonesia sampai Arab Saudi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebelum merilis album penuh ke-7 EXIST, pada tanggal 12 Juni 2023, EXO telah merilis lagu pre-release berjudul "Let Me In."Meski baru dirilis, EXO membuktikan tingginya animo penggemar mereka dengan memuncaki chart musik atau tangga lagu domestik maupun internasional.Lagu "Let Me In" berhasil puncaki Top Song iTunes di lebih dari 33 negara, seperti Indonesia, Arab Saudi, Meksiko, Polandia, Brazil, dan lain lain. Selain itu, lagu ini juga berhasil memuncaki Digital Album Sales QQ Music dan KuGou Music.Dalam waktu 19 jam, video musik "Let Me In" bahkan sudah ditonton 3 juta kali di YouTube.Melalui media sosial resmi EXO, SM telah merilis poster perilisan EXIST pada tanggal 12 Juni pukul 22.00 WIB kemarin. Tidak hanya itu, penggemar juga dikejutkan dengan rencana perilisan lagu pre-release "Hear Me Out" yang akan dirilis pada 30 Juni mendatang.Sementara itu, album EXIST akan dirilis pada 10 Juli 2023.