Tangis Raisa Pecah di Atas Panggung

Penyanyi Raisa baru saja menyelesaikan penampilan yang ditunggu-tunggu dalam panggung It's Personal Showcase, yang digelar di Tennis Indoor Senayan, pada Minggu, 15 Mei 2022. Konser ini terbilang spesial, karena menjadi konser besar Raisa setelah alpa selama dua tahun ke belakang karena pandemi covid-19.Sesuai tajuknya, konser ini membawakan secara penuh materi dari album terbaru Raisa, It's Personal, plus lagu-lagu hit dari album-album terdahulu.Tampil di hadapan ribuan penggemarnya setianya, membawakan lagu-lagu yang personal, dalam suasana melepas rindu setelah sekian lama tak tampil, membuat panggung Raisa terasa haru. Raisa pun terlihat merasakah hal itu. Puncaknya, saat Raisa membawakan lagu "Jangan Cepat Berlalu.""Waktu cepat banget berlalu, dari dia di dalam kandungan, sampai berdiri, berdansa, bernyanyi, ngobrol, itu cepat sekali berlalu dan lagu ini bentuk putus asa aku sebagai seseorang. Aku ingin menyimpan momen dengan seribu kali foto, seribu kali video, yang bisa aku lakukan hidup selambat mungkin.""Saat menulisnya nangis, ngomong ini mau nangis lagi,"kata Raisa menceritakan lagu yang terinspirasi dari buah hatinya, Zalina Raine Wyllie, yang lahir pada 12 Februari 2019.Awalnya, Raisa berhasil membawakan lagu itu seperti seharusnya. Namun, pada bagian tengah lagu tangis Raisa pecah. Suaranya terdengar sedikit bergetar, lantas Raisa mengusap air matanya.Lagu "Jangan Cepat Berlalu" dalam konser itu terdengar begitu intim dan personal. Pada bagian akhir lagu, terdengar rekaman suara celotehan Zalina.Beberapa repertoar lain yang dibawakan Raisa tadi malam antara lain, "Serba Salah", "Teman Biasa", "You Better Believe Me", dan "Could It Be Love."