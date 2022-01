Placebo Bicara tentang Kehancuran Akibat Ulah Ego Manusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Placebo hari ini merilis single “Try Better Next Time” dari album ke-8 mereka, Never Let Me Go, yang siap dirilis pada 25 Maret 2022. Single terbaru mereka dilepas menyusul single "Beautiful James" dan "Surrounded By Spies" yang merupakan cuplikan dari album pertama setelah hampir satu dekade.“Try Better Next Time” menjadi kepingan terbaru dari album Never Let Me Go yang dipastikanmenjadi refleksi yang jujur dari zaman ini. Jika single “Beautiful James” menceritakan tentangtentang opini-opini bodoh yang cepat menjamur, dan jika “Surrounded By Spies” bertemakanbahaya teknologi yang berlebih, lagu “Try Better Next Time” — yang merupakan centerpiece darialbum ke-8 mereka — dapat secara mudah disalah artikan sebagai visi akhir dunia.Namun, lagu terbaru mereka menaruh fokus kepada awal mula, bukan tentang sebuah akhir. Sebuah anthem tentang kehancuran dunia yang kita ketahui saat ini — bukan tentang sebuah akhir secara sepenuhnya — dan sebuah perayaan untuk semua kemungkinan yang akan hadir, dengan atau pun tanpa umat manusia.Saat Brian Molko, vokalis Placebo, menyanyikan bagian “grow fins, go back in water (menumbuhkan sirip, dan kembali ke air),” ada maksud baik di baliknya — yaitu tentang mengesampingkan ego kita di hadapan bencana lingkungan dan menghadapi konsekuensi darisemua hal yang manusia telah lakukan kepada planet ini. Bumi akan terus berputar dengan ataupun tanpa andil manusia.“Ini bukan akhir dari dunia ini, namun akhir dari umat manusia, sebuah perbedaan besar yang kita tidak sadari karena kesombongan kita. Alam telah lelah dengan kita. Kita harus berusaha lebih baik lagi,” tukas Brian.Menjelang perilisan album Never Let Me Go, Placebo terus melihat segalanya dari sudut pandang lensa terbesar. Berbagai detil dapat dilihat secara jelas namun selalu dipertimbangkan lewat gambaran yang lebih besar. Album terbaru mereka menggambarkan kehancuran dunia yang disebabkan oleh berbagai tragedi, namun juga menjadi dokumentasi tentang bagaimana kitamempertahankan satu sama lain, meski ketika rasanya kita kalah dalam sebuah pertempuran.