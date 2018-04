Grace Sahertian Gandeng Musisi Peraih Grammy di Lagu Beautiful

Penyanyi jazz Grace Sahertian merilis lagu terbaru bertajuk Beautiful. Dalam lagu ini, Grace menggandeng penulis sekaligus pemain saksofon asal Amerika Serikat, Kirk Whalum yang dikenal lewat karya duetnya bersama penyanyi Whitney Houston, I Will Always Love You.Kolaborasi Grace dan Kirk bermula ketika keduanya bertemu dalam gelaran Java Jazz Festival 2017. Aksi panggung Grace saat itu mencuri perhatian Kirk yang kemudian menghampirinya dan tak segan memuji Grace setelah tampil di atas panggung.Musisi peraih Grammy Awards itu lalu mengajak Grace berkolaborasi dalam album terbarunya.Mengutip keterangan pers yang diterima Medcom.id, karya ini terinspirasi dari apa yang dialaminya, Grace menulis lagu Beautiful yang merefleksikan keberagaman kapasitas manusia, perasaan cinta, dan iman yang mengundang orang lain untuk tetap positif menjalani hidup.Lewat lagu ini, Grace juga ingin menyampaikan pesan penting terkait aspek sosial dan spiritualitas dalam identitas perempuan.Pada Januari 2018, Kirk datang ke Indonesia melakukan rekaman yang sekaligus mendapat dukungan dari produser Kirk, James McMillan, pemain alat musik trumpet.Grace Sahertian dan Kirk Whalum (Foto: Grace Sahertian Music)Dalam singel Beautiful, Grace juga bekerjasama dengan pianis sekaligus komponis lulusan Berklee College of Music, David Manuhutu. Lagu Beautiful akan diwarnai permainan grand piano David, bersama permainan bas dari Rudy Zulkarnaen, permainan gitar akustik Rayhan Sudrajat, tabuhan drum Dimas Pradipta, dan alto saksofon Kirk Whalum.Rekan sejawat Grace, Puspallia Panggabean, Devina Ompusungu, Johanes Fayakun, dan Gideon Manurung membantu Grace dengan mengisi posisi backing vocal.Grace ikut menyisipkan instrumen alat musik tradisional Sape dari Kalimantan dalam aransemen musiknya.Karya ini akan menjadi perpaduan antara musik tradisional dan modern sekaligus menjadi kelanjutan kesuksesan debut album Grace, Hela, yang dilepas resmi pada 8 Mei 2016 di bawah label rekaman Demajors Independent Music Industry (DIMI).(ELG)