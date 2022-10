Tarik Minat Wisatawan, Jazz Goes to Kotatua Hadirkan Mocca hingga Danilla

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pengelola Kawasan Kotatua menggelar festival musik Jazz Goes to Kotatua 2022 akhir pekan kemarin. Acara ini diharapkan bisa membangkitkan kembali daya tarik Kotatua sebagai tempat wisata di Jakarta.Jazz Goes to Kotatua 2022 diselenggarakan pada 16 Oktober 2022 di Taman Fatahillah, Kotatua Jakarta Barat. Berlangsung sejak sore hingga malam hari, acara ini menghadirkan sejumlah musisi ternama Tanah Air.Acara yang digelar secara gratis ini menampilkan bintang tamu seperti Danilla Riyadi, Calvin Jeremy, Citra Scholastika, Rieka Roslan, Mocca, Ten2Five, Endah N Rhesa, Sekaranggi dan Skastra. Selain menyaksikan konser, penonton bisa menikmati suasana senja dan malam hari di kawasan Kotatua.Akibat pandemi, kunjungan wisatawan di Kotatua mengalami penurunan. Jumlah pengunjung sebelum pandemi di tahun 2019 terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 92.269 orang dan wisatawan nusantara sejumlah 5.848.808 orang. Pada tahun 2021 turun cukup tajam, yakni wisatawan mancanegara menjadi 2.832 orang dan wisatawan nusantara hanya 205.440 orang."Sebagai salah satu destinasi wisata yang ikonis di Jakarta, kawasan Kotatua ini punya daya tarik tinggi bagi para wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Acara ini diselenggarakan untuk memulihkan kembali geliat pariwisata dan meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan Kotatua," kata Dedy Tarmizi, Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kotatua."Dengan begitu diharapkan dapat berdampak baik bagi perekonomian kawasan, para pelaku seni, dan pelaku industri pariwisata di kawasan Kotatua khususnya yang terdampak pandemi Covid-19," lanjutnya.Festival musik dianggap cara paling efektif untuk menarik wisatawan. Apalagi menampilkan sejumlah musisi terkenal. Didukung dengan kegiatan lain, acara ini diharapkan meningkatkan optimisme pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Kotatua."Dengan diadakannya acara Jazz Goes to Kotatua 2022 para musisi bisa kembali berkarya, menyalurkan kreativitas mereka dan menghibur para penggemarnya. Sehingga dapat menjadi ajang untuk melepas kerinduan antara para penggemar musik dengan para musisi untuk kembali saling menikmati keseruan bersama dalam ajang festival musik," katanya.