Lagu Favorit Lionel Messi, Ini Arti Lirik "Muchacos"

Argentina memenangkan Piala Dunia Qatar 2022 setelah mengalahkan Prancis Minggu, 18 Desember 2022. Lagu "Muchachos" atau "The Land of Diego and Lionel" menjadi lagu kebangsaan Argentina yang diputar setelah kemenangan Argentina.Lagu "Muchachos" bukan hanya dinyanyikan oleh pendukung, tetapi juga kerap menjadi soundtrack perayaan Argentina di ruang ganti pemain."Muchachos" menjadi lagu favorit dari pemain andalan Argentina, Lionel Messi. Ia juga terlihat menyanyikan lagu tersebut saat berhasil merebut kemenangan dari Kroasia di babak semifinal Piala Dunia 2022, Rabu 14 Desember 2022.Sebelumnya, Messi juga menyebut Muchachos merupakan lagu favoritnya sesaat sebelum turnamen dimulai."Dia mengatakan 'Muchachos' dan benar-benar menyanyikannya," kata Guillermo Novellis, pentolan band La Mosca, dikutip dari SkySports."Maksudku, ini seperti tiba di Roma dan diperkenalkan dengan Paus," imbuhnyaLirik lagu Muchacos atau Land of Diego and Lionel dalam bahasa Spanyol dan arti liriknya dalam bahasa IndonesiaEn Argentina nací, tierra de Diego y Lionelde los pibes de Malvinas que jamás olvidaréNo te lo puedo explicarporque no vas a entenderlas finales que perdimos, cuantos años las lloréPero eso se terminó, porqué en el Maracanála final con los brazucas la volvió a ganar PapáMuchachos, ahora nos volvimos a ilusionarQuiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundialY al Diego, desde el cielo lo podemos vercon Don Diego y con La Tota, alentándolo a LionelInterpretación de 'No sabemos todavía'Aku dilahirkan di Argentina, tanah Diego dan Lionel,Tentang anak-anak Falklands, yang tidak pernah aku lupakan.Aku tidak bisa menjelaskan kepadamu,Karena kamu tidak akan mengerti,Kekalahan dalam final, berapa tahun aku menangis untuknya.Tapi itu semua berakhir, karena di Maracana,Final bersama ‘Brazucas’, Ayah kalahkan mereka lagi.Kawan, sekarang kami kembali antusias,Aku mau kemenangan ketiga, aku mau jadi pemenang dunia,Dan Diego, di surga kita bisa melihatnya,Bersama Don Diego dan La Tota,Menyemangati Lionel!Lagu tersebut merupakan harapan bagi Argentina bersama bantuan dari Lionel Messi Argentina bisa memenangkan piala dunia setelah penantian selama 36 tahun.Muchachos diadopsi dari lagu yang berjudul Muchachos, esta noche me emborracho (anak laki-laki, malam ini aku mabuk) yang dirilis oleh band La Mosca Tse-Tse pada 2003Lagu tersebut direkam ulang oleh band punk reggae beranggotakan 9 orang itu dalam versi baru jelang Piala Dunia 2022.