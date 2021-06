Dipha Barus Temu Kangen dengan Kallula dan Monica Karina di Mola Chill Fridays

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mola Chill Fridays kembali menghadirkan musisi ternama untuk mengisi acara mereka pada Jumat, (11/6/2021). Dalam edisi terbaru, Mola Chill Fridays mendatangkan Dipha Barus dan Masego sebagai bintang tamu.Dipha Barus membawa skuad terbaiknya sebagai penyanyi seperti Kallula dan Monica Karina. Ajang ini rupanya jadi momentum Dipha temu kangen dengan dua sahabatnya itu.Sudah cukup lama Dipha tidak bertemu Kallula dan Monica. Terlebih lagi di situasi pandemi yang masih melanda Indonesia."Dulu biasanya gue main bareng setiap hari," ucap Dipha.Dipha lalu mengiringi Kallula membawakan lagunya yang berjudul "This Love". Selanjutnya giliran Monica Karina yang menyanyikan lagu miliknya yang berjudul "Skin to Skin".Tak ketinggalan lagu "You Move Me" yang dulu dipopulerkan Monica Karina dan Dipha dibawakan dalam Mola Chill Fridays.Selain tampil membawakan lagu, Dipha, Kallula dan Monica Karina juga sesekali saling berbincang mengenai lagu-lagu yang akan mereka nyanyikan.Sebagai penutup, Dipha dan Kallula menyanyikan lagu "No One Can Stop Us" yang dulu membuka jalan mereka ke jalur popularitas.Setelah Dipha Barus menutup aksinya, Mola Chill Fridays dilanjutkan oleh Masego yang merupakan seorang DJ, penyanyi, sekaligus produser yang piawai memainkan saxophone.Musisi berkebangsaan Jamaika-Amerika itu tampil dari Los Angeles membawakan lagu-lagu populer miliknya seperti "Tadow", "Well Traveled", "Mystery Lady", " I Had Vision" dan lagu-lagu lain dari album Lady Lady.Masego mengakhiri aksinya lewat lagu "Late Night" dan "Navajo: Remix".Masego (Foto: dok mola)Mola Chill Fridays edisi kali ini sekaligus menjadi hiburan pembuka sebelum Euro 2020 dimulai. Mola sendiri akan menyiarkan secara langsung event olahraga terbesar tahun ini, UEFA EURO 2020.(ELG)