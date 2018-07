Buka Konser Celine Dion, Veronic DiCaire Ajak Penonton Lakukan 'Senam Wajah'

Penyanyi asal Kanada Veronic DiCaire membuka aksi panggung Celine Dion dalam konser "Celine Dion Live Tour in Asia 2018" di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 7 Juli 2018.Veronic merupakan impersonator dan penyanyi asuhan Celine Dion. Vero menjadi pembuka konser Sang Diva yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB.Penyanyi asal Kanada itu membuka aksinya dengan lagu Cheap Trills dari Sia. Interaksi dimulai sesaat setelah ia membawakan lagu hit tersebut."Kembali ke waktu lampau, ke masa klasik ketika aku masih remaja, kemarin," kelakar penyanyi 41 tahun ini.Dia membawakan beberapa lagu salah satunya I Love Rock N Roll yang dipopulerkan Joan Jett and The Blackhearts.Veronic DiCaire di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Dalam aksinya, Veronic banyak berkelakar dengan menirukan mimik wajah penyanyi sekaligus nada-nada suara dari beberapa penyanyi perempuan yakni Shakira, Britney Spears, Mariah Carey, Adele, Christina Aguilera hingga penyanyi asal Indonesia, Anggun.Di sela aksinya, Veronic menyelipkan dialog menjembatani keinginannya menirukan aksi panggung penyanyi Anggun."Aku suka mendengar suara penyanyi lokal. Untuk Indonesia, aku meniru sahabatku, tapi aku tidak ingin menirunya dalam bahasa Indonesia karena sulit. Tapi ada versi Prancis, ketika remaja, aku menyukainya. Anggun," praktis ia membawakan lagu Sahara.Gimmick di atas panggung sukses melemaskan wajah penonton sebelum menyaksikan penampilan utama dari Celine Dion.Ucapan terima kasih tak henti dihaturkan hingga penutupan. "Aku cinta kalian, Indonesia," tuturnya sebagai ucapan perpisahan.Veronic menjadi pembuka konser Celine Dion dalam rangka tur konser musik di Asia tahun ini. Dia juga menjadi pembuka dalam tur konser musik Celine Dion di Eropa pada 2017.(ELG)