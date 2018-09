Stray Kids Siap Beraksi di Spotify on Stage Jakarta 2018

Pertunjukan musik Spotify on Stage akan digelar kembali untuk tahun kedua. Dalam edisi 2018 ini, Spotify Indonesia akan memboyong Stray Kids, Alan Walker, Anne-Marie, serta Tulus untuk tampil di Jakarta.Menurut keterangan pers yang diterima Medcom.id, Senin, 10 September, rencananya Spotify on Stage 2018 akan berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo) Hall C3 Jakarta pada Jumat, 12 Oktober. Saat ini, tiket baru tersedia khusus bagi penggemar yang mendapat surel khusus dari Spotify. Penjualan tiket umum baru akan dibuka pada Rabu lusa.Stray Kids adalah grup K-Pop naungan JYP Entertainment, label yang juga menaungi 2PM dan Twice. Grup ini aktif sejak 2017 dengan sembilan personel. Sejak awal 2018, Stray Kids telah merilis tiga album mini yang menembus lima besar tangga album mingguan Korea Selatan dan AS. Konser di Jakarta pada Oktober nanti adalah kedatangan Stray Kids pertama ke Indonesia.Anne-Marie adalah penyanyi solo asal Inggris berusia 27 tahun. Dia aktif sejak 2013 dan telah merilis sejumlah singel dan satu album mini. Debut album studionya yang bernuansa pop EDM, Speak Your Mind, baru saja dirilis pada akhir April lalu.Alan Walker adalah DJ dan produser musik keturunan Norwegia-Inggris. Dia pernah tampil di Jakarta dalam sejumlah pertunjukan musik, seperti DWP 2016 dan Invasion 2017.Tulus, penyanyi solo yang besar di Bandung, menjadi artis pria Indonesia terpopuler di Spotify selama 2017.Menurut Managing Director Spotify Asia Tenggara Gauta Talwar, para artis penampil Spotify on Stage memang dipilih berdasarkan playlist atau daftar putar paling terpopuler di platform streaming digital tersebut. Playlist yang menjadi acuan antara lain K-Pop Daebak, Waktunya Spotify, Top Hits Indonesia, dan It’s a Hit!."Melalui konser termegah yang kami gelar ini, kami membuat konsep ini menjadi nyata ketika kami dapat mempertemukan para pecinta musik dengan artis-artis favorit mereka di Jakarta," kata Gauta.Penjualan tiket untuk umum akan dibuka mulai Rabu, 12 September dengan harga Rp350 ribu. Bagi pelanggan premium, tiket dijual seharga Rp250 ribu.(ASA)