Post Malone dan The Weeknd Membuat Proyek Kolaborasi

Post Malone dan The Weekend membuat sebuah proyek kolaborasi yang akan dirilis pekan ini. Mereka berdua terlihat membagikan sebuah potongan klip audio dari lagu "One Right Now" di Instagramnya masing-masing pada 3 November 2021.Manajer Post Malone , Dre London, meluncurkan judul lagu di halaman Instagram-nya dan tanggal rilis 5 November.Kolaborasi ini sekaligus menjadi lagu kedua Post tahun ini, setelah "Motley Crew" yang merupakan single utama dari album studio keempatnya. Album tersebut akan menjadi album pertama bintang berusia 26 tahun itu sejak album Hollywood’s Bleeding (2019).Awal tahun ini, Post merilis cover lagu "Only Wanna Be With You" milik Hootie and the Blowfish untuk perayaan 25 tahun Pokemon. Selain itu, ia juga menjadi artis bintang tamu dalam lagu karya Ozzy Osbourne berjudul "It’s A Raid", "Spicy" karya Ty Dolla $ign, "Tap In Remix" milik Saweetie’s, serta "Wolves" karya Big Sean.Sementara The Weeknd merilis "Take My Breath", lagu pertama yang diambil dari LP After Hours (2020) pada bulan Agustus. Pelantun "Can't Feel My Face" itu juga tampil di "Hurricane" Kanye West, "You Right" Doja Cat, dan "Moth to a Flame" bersama Swedish House Mafia.