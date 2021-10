Sukses dengan Edamame, Kini bbno$ Gandeng Rebecca Black Rilis Single Yoga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rapper asal Kanada, bbno$, kembali merilis single baru. Single berjudul "Yoga" itu dibawakan bersama Rebecca Black. Lagu ini diambil dari album baru bbno$, eat ya veggies, yang akan dirilis pada 8 Oktober 2021.Nama bbno$ belakangan santer terdengar setelah lagunya yang berjudul "Edamame" viral di media sosial, terutama TikTok."Yoga" diproduseri oleh Diamond Pistols, memperdengarkan permainan kata dari bbno$ yang memikat. Video musik "Yoga" disutradarai oleh Shiraz dan Michael Anthony. Dalam video itu, bbno$ dan Rebecca berubah jadi versi drag queen/king dari diri mereka sendiri saat mereka "do a little yoga and do a little dance.""Saya sangat bersemangat untuk berkontribusi dengan bbno$ di lagu 'Yoga', tepat setelah saya selesai mendengarkan lagu ini, sungguh sebuah pengalaman yang sangat mulus dan lancar dimana kami (saya, bbno$, dan Diamond Pistols) berhasil menyatukan dan memproduksi lagu ini dari jarak jauh - mereka benar-benar melakukannya dengan luar biasa. Berkolaborasi dengan bbno$ sangat menyenangkan sekali dan penuh dengan kejutan di setiap prosesnya dan saya tidak sabar menunggu semua orang melihat 'kekacauan yang kami alami' pada saat mengerjakan video musik tersebut," kata Rebecca Black tentang kolaborasinya dengan bbno$.Sementara itu, bbno$ tak banyak berkomentar tentang sosok Rebecca. Secara singkat namun penuh makna dia berkomentar, "Dia adalah Rebecca Black, saya tidak perlu berkomentar apa-apa lagi."Selepas perilisan album ini, bbno$ merencanakan sejumlah tur Amerika Serikat dan Kanada, pada Oktober dan November. Juga tur Inggris dan Eropa, pada Februari dan Maret 2022.Fakta menarik lain dari bbno$ adalah karya-karya miliknya telah diputar lebih dari 2 miliar kali di seluruh platform musik. Single "Edamame" sendiri sudah didengar lebih dari 60 juta kali di seluruh platform musik, hanya dalam waktu 6 minggu. Di TikTok, 350 ribu video telah dibuat menggunakan lagu itu. Jack Sanders dari BBC Radio 1 menobatkan "Edamame" sebagai "Tune of The Week."