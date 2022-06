Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Duo penakluk tangga lagu global Icona Pop kembali beraksi hari ini bersama penyanyi legendaris, penulis lagu, DJ, dan produser Ultra Naté untuk merilis lagu baru berjudul "You're Free." Musik khas klub musim panas ini merupakan sebuah homage terhadap lagu Ultra Naté yang memuncaki Tangga Lagu Dance Club Billboard di tahun 1997, "Free."“Kami sangat menyukai lagu 'Free' yang asli dari Ultra Naté dan biasa memainkannya ketika nge-DJ di klub di Stockholm, bahkan sebelum kami membentuk Icona Pop! Kolaborasi ini adalah ekspresi tertinggi dari apa yang kami ingin suarakan sebagai Icona Pop; kebebasan untuk menjadi siapa pun yang Anda inginkan, menjalani hidup sepenuhnya, dan bersenang-senang. Pada awalnya, mencoba membuat versi baru dari lagu ini terasa menakutkan, tetapi lama kelamaan rasanya alami dan benar-benar lengkap ketika Ultra Naté mengatakan bahwa dia ingin turut berkolaborasi dalam versi kami. Kami merasa sangat terhormat. Ultra Naté adalah seorang legenda dan lagu ini lagu klasik. Kami berharap kami berhasil mengerjakan lagu ini sebaik-baiknya,” tukas Icona Pop.Sedangkan bagi Ultra Naté, bekerja sama dengan Icona Pop menggarap karya klasiknya adalah sebuah keempatan yang istimewa."Saya sangat senang mengerjakan kolaborasi dengan Icona Pop dan menghadirkan konsep baru bagi karya klasik saya, 'Free' pada hari jadinya yang ke-25. Saya merasa apa yang telah dipersatukan di sini begitu istimewa dan dibuat khusus untuk momen ini. 'You're Free' benar-benar merupakan imaji interpretasi yang saya harapkan bagi lagu tersebut. Untuk memperkenalkan lagu ini kepada generasi clubbers berikutnya tanpa membingkainya sebagai nostalgia, melainkan sebagai karya masa kini. Ketika mengerjakan ulang sebuah rekaman klasik yang dikenal luas, penting untuk menemukan cara untuk menjembatani celah yang ada - dan percayalah, banyak yang berusaha mencobanya selama bertahun-tahun! Ketika saya pertama kali menerima demo untuk mendengar konsep dan arah produksinya, saya langsung merasa senang. Saya suka bagian-bagian baru yang ditambahkan, energinya, serta gaya menyanyi Aino dan Caroline yang khas. Rasanya seperti sebuah pesta besar yang apa adanya, dan saya menikmatinya!" jelas Ultra Naté."You’re Free" dirilis tepat setelah hari jadi single hit Icona Pop "I Love It" (feat. Charli XCX) yang ke-10 pada 14 Juni. Untuk memperingati perilisan trek ini, Icona Pop baru saja merilis interpretasi ulang terhadap lagu ini bersama produser rekaman Osrin & Ellis.Icona Pop tak henti menghasilkan karya-karya menakjubkan sejak merilis album penuh pertamanya di tahun 2013, This Is… Icona Pop, yang mendapat pujian luas dari nama-nama besar seperti Pitchfork dan Rolling Stone. Duo ini pernah tampil di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Today Show, Good Morning America, dan America's Got Talent selain juga di serial ikonik HBO Girls dan sketsa Saturday Night Live yang populer. Icona Pop menjelajahi dunia pada tur yang terjual habis dengan Miley Cyrus, Katy Perry, dan One Direction dan bekerja sama dengan Tiësto pada trek banger "Let's Go" pada tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, duo ini telah tampil bersama sederet musisi lainnya mulai dari Avicii hingga The Chainsmokers serta menggebrak panggung festival Ultra, Tomorrowland, Club Heartbreak Mark Ronson, dan banyak lagi. Sejak itu, mereka secara konsisten mengisi celah di dunia musik dengan lagu-lagu dance-pop yang ceria, riang, dan berkualitas.