Jungkook BTS Digandeng The Kid LAROI dalam Single Terbaru

The Kid LAROI akan merilis album pertamanya bulan depan. Sebagai pembuka, musisi muda asal Australia ini meluncurkan single baru berjudul "Too Much" pada 20 Oktober 2023.Dalam lagu ini, dia berkolaborasi dengan Jungkook dari BTS dan rapper Inggris, Central Cee. Keduanya tampil dalam teaser lagu yang dirilis pada Rabu, 11 Oktober 2023.Kolaborasi mengejutkan ini diungkapkan LAROI di platform media sosial X (Twitter) awal bulan ini. Dia membagikan foto bersama figur Jungkook dalam bentuk Funko Pop! di pesawat. LAROI yang dikenal melalui proyek kolaborasinya dengan Justin Bieber, "STAY," juga membagikan foto lainnya bersama Jungkook."Too Much" akan menjadi lagu pembuka dalam album pertama LAROI yang berjudul "The First Time." Setelah sempat 'menghilang' usai keluar dari manajemen Scooter Braun, LAROI kembali aktif tahun ini. Dia telah merilis lima lagu, termasuk lagu "Forever & Again," yang menjadi soundtrack Barbie.Di tahun ini, Jungkook juga akan menggelar konser solo bertajuk "Golden Live on Stage." Member termuda di BTS ini mengumumkannya pada akhir pekan lalu. Konser ini meramaikan perilisan album debut solonya, "Golden," yang akan dirilis pada 3 November 2023.Jungkook menjadi solois Korea pertama yang masuk dalam lima besar tangga lagu Inggris. Lagu "Seven," yang dinyanyikan bersama Latto dan kolaborasi dengan Jack Harlow, "3D," membuat Jungkook mencetak rekor dengan masuk dalam enam tangga lagu Billboard.