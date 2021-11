Enam Tahun Absen, Rock In Solo Kembali Digelar Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Acara musik keras, Rock In Solo kembali hadir meramaikan permusikan di Indonesia. Acara yang terakhir diselenggarakan tahun 2015 ini, dikemas dengan agak berbeda dari biasanya. Rock In Solo: Apokaliptika A Journey Of Rock In Solo akan diadakan pada 18 Desember 2021 di Tirtonadi Convention Centre, Surakarta. Rock in Solo yang biasanya berbentuk festival musik di panggung besar dengan puluhan band dan puluhan ribu penonton, harus mengalah dan mencari alternatif lain untuk tetap tayang.Perbedaan terletak dari teknis pelaksanaan yang akan menggunakan sistem hybrid. Hal itu dilakukan guna menaati protokol kesehatan yang ada terkait pandemi Covid-19. Untuk yang datang secara luring, penonton dibatasi dengan jumlah 500 orang. Acara juga akan digelar secara indoor dengan durasi selama kurang lebih 90 menit.Oleh karena itu, alih-alih sebagai festival, Rock In Solo: Apokaliptika A Journey Of Rock In Solo akan dikemas menjadi sebuah show. Acara ini menjadi suatu rangkaian dari festival Rock In Solo yang direncanakan mulai tahun depan.Tiket dijual secara online dengan harga Rp50 ribu. Tiket sudah termasuk tes rapid Covid-19 antigen. Penonton diwajibkan sudah vaksin Covid-19 minimal satu kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi.