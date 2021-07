Setelah Vakum 9 Bulan, Dead Bachelors Kembali dengan SIngle Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Dead Bachelors akhirnya kembali setelah vakum selama 9 bulan. Duo yang terdiri dari Narendra Pawaka (Eda) dan Mario Pertama ini merilis sebuah single berjudul "It's You". Single ini merupakan pembuka menuju album mini ketiga mereka, Honey Star.Awalnya, Dead Bachelor berencana merilis album penuh. Namun, kesibukan mereka membuat penggarapan album penuh itu tertunda. Mereka menggandeng produser Andreas Arianto untuk menangani pengerjaan single ini.“Setiap hari Rabu kita selalu jadwalkan untuk workshop secara virtual. Produser kita Andreas sekarang juga sudah di Bali. Prosesnya kirim-kiriman materi. Waktu itu Mario juga rekaman drum di Bali saat dia disana, kalo gue rekaman vokal di kamar aja.” jelas Eda terkait penggarapan single terbarunya.Andreas sebagai produser banyak memberikan sentuhan elemen pop era 1970-an. Terinspirasi dari musik-musik Bill Withers sampai The Jackson Five. Sentuhan pop 1970-an bukan saja terdapat pada single ini, tetapi juga dalam materi lain di album Honey Star.Dead Bachelors menggandeng banyak pihak dalam penggarapan album mini Honey Star. Semangat kolaborasi ini yang mereka ingin terapkan pada karya musik Dead Bachelors.“Semangat kolaborasi bener-bener kami rasakan di proyek kali ini, dari mulai fashion sampai video klip. Bersyukur banget banyak yang support Dead Bachelors. It’s an honor adanya Pa e (Anton Ismael) yang mau bantu jadi sutradara video klip dari It’s You. Lalu ada Ben Sihombing yang jadi fashion stylist untuk sesi photoshoot. Konsep 70-an yang jadi tema kita di era ini jadi dapet banget! Terus photographer nya temen lama gue, Norman Fideli. Sama nanti bakal ada beberapa temen jadi featuring juga untuk EP ini, jadi untuk proses penggarapan lagunya jugaakan jadi hasil kerja kolaborasi juga sih dengan musisi lain diluar Eda dan gue.” ujar Mario.Pada tahun 2020, Dead Bachelors mendapatkan tiga nominasi pada ajang penghargaan insan musik Indonesia, Anugerah Musik Indonesia (AMI), pada kategori Pendatang Baru Terbaik, Duo / Grup Kolaborasi Soul R&B Terbaik dan Duo / Grup Kolaborasi Urban Terbaik.(ASA)