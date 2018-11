Bagaimana Cara Melafalkan Nama Band Blink-182?

It’s actually— Blink eighteen-two. People have all gotten this wrong for years. Sometimes this can happen with very complex, thoughtful and elevated art. https://t.co/jmsfv401KF — Tom DeLonge (@tomdelonge) November 19, 2018

Bagaimana mengucapkan nama Blink-182 yang benar dalam bahasa Inggris? Ada yang bilang "blink one-eight-two", ada pula yang melafalkan dengan "blink one-eighty-two".Dalam dua hari terakhir, warganet Twitter diributkan dengan perdebatan serius-tak-serius mengenai pelafalan yang benar atas nama grup pop punk asal Amerika ini. Menurut NME, perdebatan dimulai dari kicauan Ian Karmel, penulis program televisi The Late Late Show with James Corden."Orang Inggris memanggil Blink-182 'Blink One Eight Two' dan aku tidak bilang itulah kenapa mereka kalah dalam Perang Revolusi, tapi...," kicau @IanKarmel pada Senin, 19 November 2018.Seorang warganet bertanya bagaimana Ian sendiri melafalkan Blink-182. Ian langsung menjawab, "One eighty-two!"Kicauan pertama Ian ditanggapi dengan ratusan komentar, ribuan retweet, dan puluhan ribu like. Banyak penggemar yang menyatakan versi mereka masing-masing dan tidak sedikit juga yang bercanda.Presenter AS James Corden juga ikut nimbrung."Jangan mulai ini. Aku mengakui kita salah dalam hal ini. Orang Amerika memanggil mereka 'Blink One eighty two', yang mana juga salah. Secara teknis, mereka seharusnya dipanggil dengan 'Blink one hundred and eighty two'. Jangan anggap argumenmu lebih benar secara moral di sini," kicau @JKCorden.Sehari kemudian, personel Blink-182 Mark Hoppus menanggapi kicauan James dan memberi "pencerahan" lain."Terima kasih James. Ada yang bilang 'one eighty two'. Ada yang bilang 'one eight two'. Namun di atas semua itu, aku rasa kita sudah jauh dari fakta bahwa B dalam blink-182 seharusnya ditulis dalam huruf kecil," kicau @markhoppus.Tom DeLonge, pendiri dan eks personel grup yang kemudian lebih aktif di grup Angel and the Airwaves, akhirnya juga angkat bicara dan seperti mengakhiri perdebatan."Sebenarnya ini Blink eighteen-two. Orang-orang salah selama bertahun-tahun. Kadang hal seperti ini bisa terjadi dengan seni yang sangat rumit, dalam, dan tinggi," kicau @tomdelonge.Blink-182 adalah grup pop punk asal California sejak 1992. Bermula dari trio Mark, Tom, dan Scott Raynor, kini grup ini berjalan dalam formasi trio Mark, Travis Braker, dan Matt Skiba. Mereka telah merilis tujuh album sejak 1995. Album terakhir berjudul California dan dirilis pada 2016.(ASA)