Tampil di Medcom Hi5 Party, Kupas Tuntas Dulu tentang ITS JAZZ, Yuk!

Komunitas Jazzversity berkolaborasi dengan Medcom untuk mengadakan acara Afternoon Jazz di M Bloc pada 2 Desember 2022. Acara ini akan mendatangkan musisi-musisi Indonesia yang mempunyai karya untuk ditampilkan. Salah satunya adalah ITS JAZZ.Sebelum melihat penampilannya nanti, ada baiknya kulik dulu tentang ITS JAZZ!ITS JAZZ merupakan salah satu komunitas musik bergenre jazz yang dibangun pada akhir 2010 oleh salah satu senior kampus yang sangat menyukai musik jazz. Ia mendirikan ITS JAZZ yang sebelumnya bernama Rajaseno (Rakyat Jazz Sepuluh November) karena ia merasa tidak ada wadah untuk mengakomodir dirinya sebagai seorang mahasiswa untuk bisa bermain musik jazz.Kemudian, tahun 2011 akun yang dibuat di Facebook itu mulai ramai dan banyak teman kampus yang juga memiliki ketertarikan di musik jazz. Dan akhirnya pada 10 November 2011, terbentuklah nama ITS JAZZ.Dalam wawancara virtual pada 24 November 2022, Baliyan selaku Ketua ITS JAZZ tahun ini (Frontman) mengatakan bahwa komunitas itu tidak hanya untuk yang bermain musik jazz. Namun, buat semua yang tertarik dengan jazz, entah sebagai penikmat lagu ataupun bermain musik, bahkan fotografer pun juga bisa masuk lantaran mereka menyebutnya adalah komunitas. Sehingga membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang untuk menyejahterakan suatu komunitas.“Komunitasnya gak cuma buat yang main musik jazz, tapi buat semua yang punya interest, mau penikmat atau seorang fotografer juga bisa,” kata Baliyan.Hal itu dikarenakan, mereka ingin menunjukkan identitasnya sebagai mahasiswa-mahasiswi ITS yang labelnya adalah kampus teknik, tetapi bisa punya ketertarikan yang besar dalam jazz.Sejak 2011 hingga 2020, mereka banyak melakukan cover lagu. Hingga pada akhirnya pada akhir 2020, ada seseorang yang berinisiatif untuk membuat musik sendiri. Sehingga bertepatan dengan ulang tahun satu dekade ITS JAZZ pada 10 November 2021, mereka berhasil mengadakan konser festival yang bertajuk “Konser Satu Dekade ITS JAZZ”. Konser tersebut dibuat juga sebagai wadah untuk melakukan showcase dari lagu yang teman-teman ITS buat.“Showcase lagu yang dibuat oleh orang-orang yang berada di dalam ITS JAZZ, nge-up lagu orisinal dari teman-teman ITS JAZZ,” ungkap Baliyan.Sampai saat ini, sudah ada tujuh lagu yang dirilis oleh ITS JAZZ dan didengarkan oleh masyarakat. Ke depannya, ITS JAZZ berencana untuk merilis satu album kolektif yang akan diisi dengan lagu orisinal dari teman-teman ITS JAZZ.Untuk penampilan pada 2 Desember, ITS JAZZ akan membawakan kurang lebih lima sampai enam lagu, yang di antaranya terdapat lagu orisinal milik teman-teman ITS JAZZ.