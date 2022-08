Joey Alexander Gelar Konser di Jakarta pada 30 September 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi jazz Indonesia yang kini berkiprah di Amerika Serikat, Joey Alexander, akan menggelar konser di Soehanna Hall, Energy Building, SCBD, Jakarta, pada 30 September 2022. Joey akan menggelar dua sesi pertunjukan dalam satu hari, yaitu sesi pertama pukul 18:30-19:45 dan sesi kedua pukul 20:30-21:45.Joey Alexander akan tampil dalam format trio bersama John Davis (drum) dan Kris Funn (bass). Dalam penampilan spesial ini Joey akan memainkan komposisi-komposisi dari album-album rilisan Joey Alexander sendiri.Pianis kelahiran Indonesia, Joey Alexander telah tampil secara profesional sejak 2013 saat diundang oleh Wynton Marsalis untuk pentas di the Jazz at Lincoln Center Gala. Di sepanjang kariernya, Joey Alexander pernah tampil dengan Wayne Shorter dan Esperanza Spalding di Obama White House, untuk Presiden Bill Clinton di the Arthur Ashe Learning Center Gala, di the Grand Ole Opry, di Apollo Theater, Carnegie Hall dan festival-festival jazz terkemuka dan klab jazz ternama di seluruh dunia.Joey Alexander pernah menjadi profil di 60 Minutes dan The New York Times. Album terbaru Joey Alexander berjudul Origin adalah rilisan pertamanya di bawah label Mack Avenue Records dirilis pada 20 Mei 2022 secara digital dan dalam format CD.A Jazz Moment adalah pertunjukan jazz yang digagas oleh ChicoIraAsa Productions. Untukmendapatkan tiket pertunjukan ini bisa mengakses langsung tautan pada profil instagram@chicoiraasa atau klik di sini.