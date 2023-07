Band Indie Rock asal Jogja Nood Kink Rilis EP Something Good

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Nood Kink, kuartet indie rock dari Jogja, merilis EP anyar berjudul Something Good. EP ini berisi empat lagu, yaitu "Snuggle Bug," "Wasn't Really Like This," "Blue Sunset," dan "Thank God It's Friday." Dua judul terakhir merupakan single yang sudah pernah dirilis sebelumnya.EP Something Good diproduseri oleh Nood Kink dan Yudha Hasfari Sagala. Secara garis besar EP ini mengangkat tema kehidupan sehari-hari yang relate dengan banyak orang.Eksplorasi tema sehar-hari yang dilakukan Nood Kink terbilang luas dan mendalam. Pada track "Blue Sunset misal, mereka mengenang keinginan masa lalu yang tidak tercapai. Perasaan gagal menjadi titik balik untuk berdamai dengan keadaan.Pada track "Snuggle Bug," mereka mengangkat tema hubungan jarak jauh yang membawa kerinduan tak terbayangkan bagi pasangan yang menjalaninya.“Something Good sendiri erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Segala sesuatunya lengkap dengan keniscayaan yang dapat terjadi secara bersamaan atau ber-urutan. Begitu pula dengan tema lagu di album ini mulai dari riuh ramai akhir pekan, puncak rindu jurang kasih jarak jauh, masa lalu yang ingin disudahi, hingga segala sesuatu yang berubah begitu cepat.""Something Good dapat menjadi sebuah pertanyaan: hal apa yang baik? Jika baik, adakah padanan buruknya? Atau, mungkin saja, dualitas ini tidak ada kaitannya sama sekali. Dan, pada akhirnya, apabila tidak saling berkait, menjadi kekosongan yang dipenuhi tafsir tentang apa saja” jelas Nood Kink mengenai cerita dibalik pemilihan judul albumnya. Nah, tafsir seperti apa yang sekiranya bisa didefinisikan lebih daripada yang lain? " tulis Nood Kink dalam keterangan pers yang diterima Medcom.idNood Kink sendiri berdiri pada 2019. Band ini terdiri dari Aditya Putra (drum), Gregorius Andika (vokal & gitar), Katarina Drexel (vokal & bass), dan Matias Aditya (vokal & gitar). EP Something Good akan dirilis pada 11 Agustus mendatang.