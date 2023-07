Mantan Keyboardist Dream Theater Dengarkan Lagu "Arjuna" Dewa 19 Berkali-kali

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Total ada sekitar 40 lagu (yang dibawakan dalam tur nanti). Bukan hanya lagu Dewa 19, tapi lagu-lagu hit internasional juga," ujar Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia, selaku promotor.

(ASA)

Derek Sherinian, mantan keyboardist Dream Theater, memuji lagu "Arjuna" milik Dewa 19. Derek bersama tiga musisi dunia lain tengah mempersiapkan tur bersama Dewa 19 di tiga kota.Tiga musisi dunia yang turut serta dalam tur itu adalah Phil X (gitaris Bon Jovi), Derek Sherinian (mantan keyboardist Dream Theater), Dino Jelusick (vokalis Whitesnake). Mereka akan menjalani Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023 di Stadion Manahan, Solo (29 Juli 2023), Gelora Bung Karno, Jakarta (12 Agustus 2023), dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung (19 Agustus 2023)."Saya mendengarkan 'Arjuna' sepuluh kali sejak Dino menyanyikan lagu itu. Lagunya luar biasa. Saya juga mendengarkan 'Immortal Love Song,' lagu yang luar biasa. Anda bisa mendengar permainan organ hammond saya di sana. Lagu yang kami kerjakan bersama luar biasa, kami menantikan untuk membawakannya secara langsung," ujar Derek dalam jumpa pers di Jakarta, 26 Juli 2023.Proyek Dewa 19 featuring All Stars merekam kembali lagu "Arjuna" dengan Dino Jelusick sebagai vokalis. Dino sendiri mengaku belajar sedikit bahasa Indonesia agar dapat membawakan "Arjuna" dengan baik."Saya belajar bahasa Indonesia. Aku suka vokalis-vokalis Dewa sebelumnya juga, Ari Lasso, Dhani. Saya tahu (lagu) itu bercerita tentang perayu," kata Dino.Versi orisinal "Arjuna" dinyanyikan oleh Once Mekel. Lagu itu terdapat dalam album Cintailah Cinta yang dirilis pada 2002.Derek memiliki portofolio yang membanggakan dalam kancah musik rock. Dia pernah bermain untuk Alice Cooper, KISS, dan juga membentuk supergrup progresif-metal bernama Sons of Apollo bersama Mike Portnoy.Dalam konser nanti, Dewa 19 featuring All Stars akan tampil lebih dari tiga jam. Dewa 19 juga akan memboyong tiga vokalis sekaligus dalam konser itu, yaitu Ari Lasso, Virzha, Ello, plus mantan drummer Tyo Nugros.