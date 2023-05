Synchronize Festival 2023 Umumkan Penampil, Banyak Legenda Musik "Turun Gunung"

Bimbo bersama Yanti Bersaudara

God Bless

Iwan Fals X Sawung Jabo

Konser Petualangan Sherina





Matajiwa X Matajiwo

Melly Goeslaw Songbook (feat. BBB, Irwansyah & Anda Perdana)

Mesin Waktu 2.0: Teman-teman Menyanyikan Lagu NAIF

Republik Cinta Management

Fariz RM

Soneta Group x Dipha Barus

Hellhouse

4 Sehat 5 Nambah

(ASA)

Synchronize Fest umumkan 12 penampil spesial yang akan memeriahkan gelaran tahun ini di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, pada 1-3 September mendatang. Kedua belas nama berikut merupakan nama-nama yang sudah lama malang-melintang di belantika musik tanah air. Beberapa nama bahkan terbilang sebagai legenda musik Indonesia dari dekade 60-an, 70-an, hingga 90-an. Mereka semua "turun gunung" untuk kembali menghibur penonton Synchronize Festival. Berikut nama-namanya:Pada panggung spesial Synchronize Fest 2023, Bimbo akan tampil bersama dengan grup bersaudara legendaris asal Bandung lainnya, Yanti Bersaudara. Nama mereka belakangan kembalimencuri perhatian setelah lagu-lagunya dirilis kembali dalam bentuk piringan hitam melalui label rekaman asal Jakarta, Lamunai Records.Band rock legendaris Indonesia, God bless, siap merayakan usia 50 tahun berkarier di panggung Synchronize Fest 2023. God bless rencananya akan tampil melibatkan musisi-musisi aktif hari ini, seperti Kelompok Penerbang Roket, Isyana Sarasvati, Scaller, Iksan Skuter,Soegi Bornean, Barasuara, hingga Ardhito Pramono.Kolaborasi ini membuat panggung God Bless di Synchronize Fest 2023 bukan saja menjadi perayaan usia lima dekade band tersebut, tetapi sekaligus perayaan regenerasi musik tanah air.Dua musisi sekaligus seniman legendaris Indonesia, Iwan Fals dan Sawung Jabo, menjadi salahsatu kolaborasi yang wajib disaksikan di Synchronize Fest 2023. Kiprah bermusik keduanya begitu besar saat bersama-sama memperkuat grup superior SWAMI dan Kantata Takwa.Pada 1990, Kantata Takwa sempat mengadakan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan tafsiran penonton yang hadir hingga 150.000 orang. Sejarah penting musikIndonesia itu pun tercatat, Fals dan Jabo adalah salah dua pihak yang menggoreskan tintanya.Pada 2022, projek Petualangan Sherina 2 resmi diumumkan dan dijadwalkan tayang pada September nanti. Synchronize Fest 2023, bekerja sama dengan Miles Films dan Jakarta Movin, akan menyambut sekuel tersebut dengan menghadirkan Konser Petualangan Sherina di salah satu panggungnya.Lagu-lagu kenamaan dalam film tersebut, seperti “Bintang-bintang”, “Jagoan”, hingga “Kertarajasa” akan ditampilkan bersama musisi-musisi tamu, yaitu Isyana Sarasvati, Yura Yunita, juga Reza Chandika.Apa jadinya bila gaung rock Matajiwa mendampingi pertunjukkan wayang yang didalangi oleh budayawan Sujiwo Tejo? Kolaborasi lintas medium seni yang patut disaksikan. Mereka sempat tampil bersama dan menjadi bahan perbincangan di 2015.Ketika itu, Matajiwa x Matajiwo mempersembahkan sebuah lakon wayang kulit berjudul Karno Tanding. Matajiwa melatari lakon tersebut dengan repertoar mereka, salah satunya adalah “Semesta”. Synchronize Fest 2023 siap menghadirkan kembali kolaborasi spesial Matajiwa x Matajiwo.Melly Goeslaw akan bernostalgia di panggung Synchronize Fest 2023 bersama para kolaboratornya seperti Anda Perdana, Irwansyah, dan BBB (Bukan Bintang Biasa – vokal grup yang beranggotakan Raffi Ahmad, Dimas Beck, Ayushita, Chelsea Olivia, dan Laudya Cynthia Bella).Mereka akan membawakan lagu-lagu Melly Goeslaw mulai dari yang bersama grup Potret seperti “Salah”, “Bagaikan Langit”, hingga dari proyek solonya yang menghasilkan lagu-lagu kolaborasi penuh memori seperti “Jika”, “Butterfly”, dan “Ada Apa dengan Cinta”.Lebih kurang 16 tahun lalu, label rekaman Aksara Records pernah merilis album kompilasi monumental bertajuk Mesin Waktu: Teman-teman Menyanyikan lagu NAIF. Sesuai denganjudulnya, album tersebut memuat karya NAIF yang digubah ulang oleh nama-nama seperti White Shoes & The Couple Company, The Brandals, Goodnight Electric, Cherry Bombshell, The Monophones, The Adams, hingga Sore.Di Synchronize Fest 2023, lagu-lagu NAIF akan dinyanyikan oleh Bilal Indrajaya,Chroma Strings, Endah N Rhesa, GAC, Kunto Aji, Nesia Ardi, Perunggu, Priscilla Jamail, Sentimental Moods, Sisitipsi, dan The Adams.Republik Cinta Management (RCM) adalah perusahaan manajemen musik yang didirikan oleh penulis lagu andal, Ahmad Dhani. Ia menaungi banyak musisi seperti Mulan Jameela, T.R.I.A.D,Mahadewi, The Virgin, Virzha, hingga Marcello Tahitoe. Tiga nama pertama yang disebutkan dipastikan akan meramaikan panggung spesial Synchronize Fest 2023.Siap-siap untuk berdendang bersama saat mereka membawakan hits semacam “Makhluk Tuhan Paling Seksi”, “Wonder Woman”, “Selir Hati”, “Kamu-kamulah Surga”, “Sumpah I Love You”, sampai “Ayang Ayang Ku.”Aksi panggung spesial musisi legendaris Fariz RM di Synchronize Fest2023 akan menampilkan karya-karya yang ia rilis mulai dari 1979 hingga 1989. Fariz merilis total 11 album penuh dalam satu dekade tersebut, memuat nomor-nomor kenamaan seperti “Mega Bhuana”, “Semusim”, “Di Antara Kata”, “Kurnia dan Pesona”, “Jerat”, “Nada Kasih”, “Barcelona”, dan “Sungguh”.Tembang-tembang Fariz pun kembali bergaung di keriaan anak mudadalam beberapa tahun belakang. Synchronize Fest 2023 bakal mewadahinya dalam suasanafestival, bernostalgia bersama, pula menghadirkan beberapa sejawat Fariz seperti Candra Darusman juga Neno Warisman untuk meramaikan.Soneta Group siap mengiringi sang raja dangdut, Rhoma Irama, sekaligus berkolaborasi dengan produser/DJ andalan Tanah Air, Dipha Barus.Ini bukan kali pertama mereka bertukar suara di atas panggung. Pada Synchronize Fest versi daring di 2020, Bang Haji Rhoma sempat tampil bersama Dipha untuk memadukan dangdut dengan musik elektronik,menggelorakan “Darah Muda” menjadi lebih eksentrik. Synchronize Fest 2023 akan kembali mempertemukan mereka dan akan ada lebih banyak lagi lagu yang dileburkan.Hellhouse akan mempersembahkan penampilan spesial bertajuk 'Symphony from Hell' di panggung Synchronize Fest 2023. Symphony from Hell pertamakali mereka tampilkan di FLAVS Festival 2021, meleburkan musik orkestra dengan rentetetan ritmis ala hip-hop.Kini, Hellhouse bakal melibatkan musisi-musisi tamu yang patut diperhitungkan aksinya, seperti Al-Smith, Basboi, GNTZ, Jahanam, Mario Zwinkle, PB feat Eugine, Ramengvrl, Sade Susanto, Tuan Tigabelas, juga Uncle-T.Orkes Moral Pancaran Sinar Petromak, Orkes Moral Pengantar Minum Racun, Pemuda Harapan Bangsa, Orkes Nunung Cs, ditambah Jhonny Iskandar akan tampil di panggung yang sama atas nama 4 Sehat 5 Nambah. Kolaborasi ini dipastikan akan membuat SynchronizeFest 2023 bergoyang massal dalam alunan musik dangdut.Penonton Synchronize Fest 2023 tentu tidak asing lagi dengan repertoar mereka semacam “Fatimah”, “Judul-judulan”, “KTP Babe Gue”, hingga “Abang Gorengan”.(Nicholas Timothy Suteja)