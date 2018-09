Jerinx SID Tolak DWP Dipindah ke Bali

Djakarta Warehouse Project (DWP), festival tahunan EDM (Electronic Dance Music) yang dikelola oleh Ismaya Live, akan dipindah dari Jakarta ke Bali untuk gelaran tahun ini. Musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx, pentolan grup Superman is Dead yang berbasis di Bali, menolak rencana tersebut.Penolakan ini diungkap Jerinx lewat unggahan foto teks di media sosial, Senin, 10 September 2018."Saya menolak jika DWP dibawa ke Bali. Ia dipindah karena tekanan ormas religius? Aneh," kata Jerinx kepada 340 ribu - 503 ribu pengikutnya di akun Instagram @jrxsid dan Twitter @jrx_sid."Ismaya kan isinya orang-orang pintar dan disokong sumber finansial tak bertepi. Ya mbok lawan dong, apa dasar hukumnya melarang DWP di Jakarta? Sudah rahasia umum, ormas-ormas tersebut tunduk oleh rupiah. Atau ada agenda terselubung? Pindah ke Bali untuk perluas pasar semata? Agar dengungnya lebih global," lanjut musisi kelahiran 1977 ini, yang aktif bersuara dalam isu lingkungan dan budaya.Jerinx menyoroti dampak negatif atas pemindahan lokasi DWP ke Bali. Dia khawatir festival musik ini akan membuat kelompok "sayap kanan" melihat Bali sebagai "pulau maksiat". Sebagai festival musik, DWP dekat dengan joget dan alkohol."Bali tak perlu tindakan dari korporat abai yang imbasnya hanya akan membenarkan persepsi kaum sayap kanan jika Bali itu pulau maksiat. Kami sudah dua kali dibom, lebih dari sangat cukup. Jangan beri para fasis itu alasan lain untuk melakukan lagi. Bali hancur, kamu tinggal balik ke Jakarta atau kuliah S2 di Jerman. Lha, kami?" pungkasnya.Kabar resmi pemindahan DWP ke Bali tersiar sejak pertengahan Agustus. Festival akan digelar di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park selama tiga hari pada 7-9 Desember 2018. Secara khusus, festival tahun ini diberi tajuk DWPX untuk merayakan perhelatan ke-10 sejak 2008.Rumor beredar, bahwa pemindahan tersebut berkaitan dengan aksi penolakan sejumlah ormas Islam atas perhelatan DWP 2017 di JIExpo Kemayoran. Ormas seperti FPI, Majlis Ta'lim Kemayoran, dan Garda FBR melakukan demo di Kemayoran.Setelah rencana DWPX Bali diumumkan, petinggi ormas FPI Novel Bamukmin menyatakan apresiasinya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepada CNN Indonesia, Novel menyebut bahwa Anies telah berhasil mencegah Jakarta dari "kemaksiatan" DWP.Kendati begitu, Anies dan Pemprov DKI membantah telah melakukan lobi agar lokasi DWP dipindah. Sementara itu, pihak Ismaya menyatakan Bali dipilih karena DWP ke-10 adalah edisi spesial.Pihak Ismaya telah kami hubungi terkait penolakan dan tudingan Jerinx, tetapi belum ada respons resmi perihal pendapat Jerinx.(ASA)