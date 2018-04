Syahravi, Musisi Didikan Tohpati Hibur Pengunjung RPTRA Kalijodo

Musisi muda didikan gitaris Tohpati, Syahravi Dewanda menggelar sesi live jamming dadakan bagi para pengunjung RPTRA Kalijodo Jakarta pada Minggu pagi, 8 April 2018. Dalam sesi ini, Syahravi sekaligus melakukan rekaman video musik untuk singel terbaru yang akan dirilis dalam waktu dekat, Try! Try! Try!.Bersama grup musiknya, Syahravi menyapa pengunjung sekitar pukul 9 WIB dengan mash-up ILYSB (I Love You So Bad) dari LANY dan Kamulah Satu-satunya dari Dewa 19. Lalu menyusul Passion Fruit dari Drake dan Cinta kan Membawamu dari Dewa 19.Setelah belasan pengunjung merapat, Try! Try! Try! dibawakan tiga kali berturut-turut. Pengerjaan video musik live recording ini ditangani oleh Locker Media dan Sounds From The Corner. Randy Danistha (Nidji) terlibat sebagai produser musik singel."Idenya seru, untuk kami main musik di tempat orang-orang yang tidak biasa dimainkan musik," kata Syahravi kepada Medcom.id usai tampil."Kami hari ini di dua tempat, Kalijodo dan Taman Menteng. Sebenarnya mau sekalian cek reaksi juga, orang kalau menonton Syahravi gimana. Kami coba di satu tempat yang umum, istilahnya, ngamen. Tadi kami main kosong, lalu datang orang-orang, cukup bagus buat awal," sambung Randy.Syahravi, yang kini berusia 20, menapaki karier musik serius sejak 2014 setelah berguru dengan Tohpati. Langkah awal tersebut ditandai dengan perilisan debut album mini Kita, yang warna musiknya dipengaruhi oleh John Mayer. Untuk singel terbaru, karakter itu diolah lagi dengan sentuhan electronic dance.Singel Try! Try! Try! akan dirilis di platform digital pada akhir April 2018.(DEV)