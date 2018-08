Bali Reggae Star Festival 2018 jadi "Rumah" Musisi Lokal

Bali Reggae Star Festival tahun ini memasuki tahun keempat. Perhelatan yang mengusung tema amal dan peduli lingkungan ini melibatkan 32 musisi lokal dengan 2 musisi internasional dari Amerika yaitu Range dan Budak Nakal dari Malaysia.Dalam setiap perhelatan musik reggae, Agung Ngurah selaku Ketua Panitia Reggae Star Festival tetap memprioritaskan musisi lokal."Karena kami memberikan kesempatan dan ruang untuk local heroes dan naitonal heroes. Sementara artis luar negeri untuk memberikan pesan dari luar, makanya kami datangkan dari negara berbeda," papar Agung dalam jumpa media di Gusto Resto and Bar Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.Agung ikut melihat perkembangan musik reggae. Terutama saat reggae berkembang di Indonesia dan memiliki penikmat yang membludak."Di manapun festival reggae digelar porsi besarnya pasti daerahnya. Karena perkembangan reggae sekarang ngeri (berkembang pesat),""Sekarang ini yang kami tolak tidak hanya lokal, internasional juga. Bahkan, internasional bukan yang (artis) 'bercandaan,' tapi ikon dunia. Akhirnya kami bilang tidak bisa tahun ini tapi tahun depan. Akhirnya dia menunggu," sambungnya.Selain banyak permintaan dari musisi internasional, musisi lokal juga ditolak karena keterbatasan waktu."Memang artis-artis kita tidak bisa menampung semuanya yang ingin tampil di Bali Reggae Festival, tapi kita berusaha se-fair mungkin untuk bisa mengajak mereka bermain. Tidak hanya dari Bali, nasional pun tidak hanya dari kelas A ada juga perwakilan dari daerah seperti Bandung, Malang, Mojokerto, Papua, Medan, tapi tidak bisa semua karena keterbatasan waktu," kata Agung.Pemilik acara belum ingin membocorkan nama-nama penampil. Namun, musisi reggae legendaris Tony Q akan menjadi salah satu penampil pamungkas dalam Bali Reggae Star Featival 2018. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Tony mengatakan tampil di hari kedua."Kemarin-kemarin di hari kedua," katanya.Tiket Bali Reggae Star Festival 2018 bekerjasama dengan Melon Indonesia sebagai penjual tiket resmi dengan harga pre-sale Rp35 ribu (1 hari) dan Rp60 ribu (2 hari). Kategori tiket on the spot seharga Rp50 ribu (1 hari) dan Rp90 ribu (2 hari).Pihak penyelenggara juga menyiapkan paket camping ground. Penonton dapat menyewa dan membawa tenda sendiri dengan catatan sebagai pembeli tiket terusan alias 2 hari."Camping ground kita belum ketemu vendor yang pasti siapa. Tapi, kalau ada yang bawa tenda dipastikan gratis kita sediakan space-nya. Kewajibannya orang yang camping sudah membeli two days pass," papar Agung.Tahun ini, Reggae Festival digelar selama dua hari, 29-30 September 2018 di Pantai Mentasari area Pantai Sanur, Bali.(ASA)