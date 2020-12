Maruli Tampubolon Bangga Lagu Barunya Muncul Lagi di Times Square

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Maruli Tampubolon mengaku bangga lagu barunya yang berjudul Never Stand Alone kembali muncul di Times Squares, New York pada 28 Desember 2020. Bagi Maruli, pencapaian ini jadi satu langkah maju agar lagu Never Stand Alone dikenal publik internasional."Rasanya seperti mimpi. Mimpi apa anak Gandul bisa mejeng di Times Square kaya gini. ," kata Maruli Tampubolon.Sebelum tanggal 28 Desember, lagu Never Stand Alone muncul di Times Square pada 22 Desember. Lagu ini dijadwalkan tayang lagi pada 3 Januari 2020. Maruli pun tak berhenti mengucap syukur."Semua karena kebaikan Tuhan. Semoga lagu anak bangsa ini dapat menjadi berkat untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Saya bangga bisa ada di situ, sebagai anak bangsa terpampang di New York city, ada di international platform. Tempat advertising yang bisa dibilang jantungnya dunia," kata Maruli.Lagu Never Stand Alone dirilis Maruli bersamaan dengan lagu lain yaitu, Silent Night. Lagu ini diciptakan oleh Artha Meris Simbolon. Maruli mengajak sederet musisi berbakat seperti Dennis Nussy, Rayendra Sunito, Andre Dinuth, Bonar Abraham berkerjasama menggarap dua singel megah ini."Lagu Never Stand Alone berkisah tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan didalam setiap permasalahan yang ada. Jadi, kekuatan kita hanya ada pada Tuhan dan keimanan kita hanya pada Tuhan. Jangan takut bila kita lagi ada masalah dan problematika kehidupan, Tuhan selalu berserta kita," jelas Maruli.(ELG)