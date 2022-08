Manja dan Khaleb J Buka Prost Fest Hari Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Manja dan Khaleb J Buka Prost Fest Hari PertamaBali: Grup pop alternatif asal Bali, Manja, membuka Prost Fest 2022 hari pertama, Sabtu, 13 Agustus. Bertempat di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Prost Fest memberi porsi besar pada band-band tuan rumah.Manja merupakan salah satu band baru asal Bali yang menarik perhatian. Pada 2021, grup ini berhasil memenangkan Anugerah Musik Bali, untuk kategori Best Band dan Best Newcomer. Secara musikal, Manja mengusung musik yang energik dengan paduan ritmik gitar yang rancak dan pukulan-pukulan drum yang terdengar ganjil."Terima kasih kalian sudah berpanas-panas menonton kami, jaga kesehatan kalian," pekik vokalis James Sukdana.Pada panggung lainnya, tampil bersamaan musisi asal Jakarta, Kaleb J. Penampilan Kaleb sukses menyedot perhatian para penonton yang hadir ke Prost Fest sejak siang hari.Pada hari pertama penyelenggaraan, Prost Fest 2022 menghadirkan sederet nama besar dalam kancah musik nasional, antara lain Judika, Admesh, Noah, dan Slank. Selain itu, festival ini juga memberi ruang bagi band independen yang tengah mendapat perhatian, antara lain Rub of Rub, Sundancer, The Dare, The Panturas, hingga Soulfood.Prost Fest 2022 digelar selama dua hari, pada hari kedua, band dan musisi yang akan tampil antara lain Kahitna, Shaggydog, The Adams, RAN, Superman Is Dead, Nosstress, The Paps, hingga Jason Ranti,