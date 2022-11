Beda Penyataan The Ataris dan Promotor soal Penyebab Batal Tampil di Soundrenaline 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Melalui Instagramnya, grup band The Ataris mengumumkan mereka harus batal manggung di Soundrenaline 2022 karena terkendala Visa dan Logistik.Karena hal tersebut, pihak Soundrenaline 2022 pun angkat bicara. Katanya, The Ataris tak dapat hadir bukan karena masalah visa dan logistik, melainkan ada masalah dalam band-nya.CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy menjelaskan, pihaknya telah memenuhi kebutuhan dari The Ataris mulai dari visa, logistik hingga riders. Hal tersebut disampaikan Ravel melalui keterangan pers yang diterima pada Jumat, 18 November 2022."Cukup disayangkan bahwa The Ataris tidak jadi tampil dengan alasan visa dan travel logistics-nya terkendala. Saya sebagai promoter tentu sudah bekerja semaksimal mungkin demi kelancaran gelaran festival Soundrenaline 2022, termasuk memenuhi semua Riders para line up baik dari lokal maupun luar negeri hingga pengurusan visa-nya," kata Ravel.Ravel melanjutkan, memang dari informasi yang diterima pihak Soundrenaline 2022 alasan batal manggungnya The Ataris karena ada masalah di dalam band rock asal Amerika itu."Menurut informasi yang kami terima dari agen, keputusan batal manggung ini dikarenakan ada masalah internal dari band sendiri," lanjutnya.Meski begitu, Ravel mengaku yakin dan percaya para penonton Soundrenaline 2022 tetap antusias untuk menyaksikan penampilan dari band lain yang disuguhkan."Tetapi saya yakin ketidakhadiran mereka nggak akan mengurangi hype-nya Soundrenaline 2022, karena masih banyak puluhan Artis yang siap menghibur dan tampil secara maksimal," jelas Ravel.Adapun Soundrenaline 2022 akan dilaksanakan di Allianz ECO Park Ancol, Jakarta Utara pada 26 sampai 27 November 2022.