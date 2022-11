Lagu Natal Rohani

Lagu Natal Indonesia

Lagu Natal Barat





Perayaan Natal dan tahun baru akan segera dilakukan dalam beberapa hari lagi. Tidak lengkap rasanya jika belum mendengarkan alunan musik Natal yang menenangkan hati.Berikut ini adalah 30 lagu Natal rohani, Indonesia dan Barat terpopuler sepanjang masa:Malam Kudus (Silent Night)Hal Kota Mungil Betlehem (O Little Town of Betlehem)Gita Sorga Bergema (Hark! The Herald Sing)Hai Mari Dunia, Gembiralah (Joy of the World)T’lah Turun ke Dunia (Nggo nusur ku doniSiapakah yang Trus Berjalan (Langs de donk’re huizenrijen)Adalah di Kota DaudDari Pulau dan BenuaNatal Kasih TerindahSeorang Anak Telah LahirTelah LahirDia Lahir untuk KamiMalam KudusHanya Lilin KecilPenebus DesaGembala di PadangSelamat Hari NatalKarena KitaPadang Rumput yang SunyiNatal di HatikuJinggle BellsWhite ChristmasAll Creation SingMary Did You Know?I’ll Be Home for ChristmasChristmas in ChristHolly Jolly ChristmasLet is Snow, Let is Snow. Let it SnowWe Wish You A Merry ChristmasO Come All Ye Faithful