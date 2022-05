Epik High Konser di Jakarta, Ini Harga Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

CK Star Entertainment, promotor pertunjukan musik yang pernah sukses membawa penyanyi asal Korea Selatan Ha Sung Woon dan grup musik The Vamps pada 2019 lalu kini kembali untuk menghadirkan grup musik bergenre alternative Hip Hop dari Korea Selatan EPIK HIGH!Epik High akan hadir di Jakarta dalam rangkaian Epik High Is Here: Asia Pacific Tour 2022. Selain Jakarta, mereka akan menyambangi antara lain Singapura, Melbourne, Sydney, Bangkok.Epik High akan menjadi artis K-POP pertama yang akan melakukan tur Asia Pasifik sejak pandemi. Mereka baru saja kembali dari penampilan akbar di Coachella 2022 dan 28 rangkaian pertunjukan tur di Amerika yang sukses terjual habis, Epik High kembali hadir menyelenggarakan tur Asia Pasifik untuk menyapa penggemar mereka -High Skool- di Jakarta melalui konser solo pertama mereka di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Jakarta pada hari Sabtu, 16 Juli 2022.Tidak asing dengan Indonesia, Epik High memang sebelumnya pernah tampil pada sebuah festival musik di Indonesia. Namun kini Epik High siap untuk kembali bertemu dengan penggemarnya lewat tur yang lebih eksklusif.Tur baru ini ditandai bersamaan dengan perilisan album studio ke-10 mereka yang terbagi dalam dua bagian, Epik Highis Here ? (Part 1) & Epik High Is Here ? (Part 2).Album ini merupakan lanjutan dari album yang dirilis pada Januari 2021 lalu, 'Epik High Is Here ? (Part 1)' yang kala itu menduduki peringkat 10 Album Debut Spotify. Satu tahun kemudian, Epik High meluncurkan album berikutnya yang berisi tentang lanjutan album tersebut.Menurut wawancara baru-baru ini dengan majalah Rolling Stone, pesan di balik rilis terbaru ini adalah bahwa Epik High ada di sini bahkan ketika Anda berpikir tidak ada siapa pun yang mau mendengarkan Anda. Dalam album ini, Epik High memberikan nuansa penuh warna. Dari mulai hip-hop, pop, indie rock, dan lainnya tanpa menghilangkan ciri khas Epik High itu sendiri.Epik High Trio yang dibentuk oleh Tablo, Mithra Jin dan DJ Tukutz, Epik High memulai debutnya pada tahun 2003. Perpaduan antara musik hip-hop dan lirik yang tajam, yang secara terbuka membahas tema-tema seperti kesehatan mental dan masalah sosial, menjadikan mereka salah satu grup paling penting dalam industri musik Korea.Selama dua puluh tahun bersama, mereka merilis ratusan lagu kebangsaan, menginspirasi artis seperti BTS dan menjadi artis Korea pertama yang pernah tampil di Coachella pada tahun 2016.Tiket terbagi dalam lima kategori, yaitu:VIP: Rp 2.600.000,-Gold(Early Bird): Rp 1.490.000,-Gold (Standard): Rp 1.750.000,-Silver (Early Bird): Rp 980.000,-Silver (Standard): Rp 1.150.000,-Harga belum termasuk pajak 15% dan biaya admin. Tiket dijual melalui id.bookmyshow.com, mulai tanggal 27 Mei 2022.