Gebrakan Lain Setelah Tur Closehead dan For Revenge

Band Closehead dan For Revenge baru saja menggelar rangkaian tur yang diinisiasi label mereka, Didi Music Record. Dalam tur bertajuk Dawnemic Tour 2022 itu mereka menyambangi 11 titik di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali selama dua pekan.Tur konser terbilang sukses karena setiap penampilan selalu dipenuhi penonton. Ajang ini memang menjadi momen pelepas rindu Closehead dan For Revenge dengan para penggemarnya setelah terhalang pandemi.Melihat kesuksesan itu, Didi Music bersiap membuat Dawnemic Tour Part 2 di tahun ini. Agar menjadi sajian baru, mereka akan mengajak grup musik yang berbeda pula."Kami mengidentifikasi dan mengembangkan artis rekaman dan penulis lagu, memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan mereka. Kami mewakili seniman dan para musisi di bidang hiburan khususnya musik. Didi Music juga mengelola hak cipta dan melindungi penggunaan lagu-lagu mereka. Kami sangat bersemangat tentang musik dan menghubungkan orang-orang melalui seni," kata Ardy Victor selaku COO Didi Music Record dalam keterangan tertulisnya.Selain For Revenge dan Closehead, Didi Music Record menaungi artis lainnya seperti D'Given dan Febby. For Revenge baru saja merilis single berjudul "Jeda". Single ini menjadi yang pertama pasca ditinggal dua gitarisnya, Prass Goldinantara dan Cikhal Nurzaman. Lagu ini sekaligus menjadi single perdana For Revenge yang dirilis di bawah bendera Didi Music."Jeda" akan menjadi jembatan menuju album keempat For Revenge. Album ini akan dirilis For Revenge dalam formasi Boniex (vocal), Chimot (drum), Izha (bass) dan Arief (gitar). Selain itu, Didi Music Records kini tengah mencari talent baru. Mereka menyiapkan website khusus untuk musisi mengirim demo."Akan ada page khusus untuk musisi, untuk share demonya, bisa di submit demo dis itu, ada detil formnya, profilnya seperti apa, genrenya seperti apa, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena kadang kita kewalahan karena ada dari DM personal agak sulit disortir, dengan adanya web baru ini diharap akan lebih mudah cari talent baru," jelas Ardy.