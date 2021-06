Mooner Bakal Obati Kerinduan Penggemar di Konser Virtual

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses dengan edisi perdana, konser virtual Supermusic Nextzone Live 360 kembali hadir. Di episode kedua, Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert menghadirkan dua band rock yaitu, Mooner dan Black Horses.Supermusic Nextzone Live 360 edisi kedua akan digelar pada Jumat, 11 Juni 2021 di saluran Youtube Super Music. Seperti edisi pertama yang menghadirkan Elephant Kind dan Hyndia, panggung Supermusic Nextzone Live 360 bakal menyajikan permainan lampu dan instalasi yang mempresentasikan dua warna rock yang berbeda dari Mooner dan Black Horses."Supermusic selalu ingin memberi experience yang seru dan unforgettable untuk pecinta musik secara luas. Karena sampai saat ini belum adanya konser off air namun kami membawa ambience maupun euphoria serunya menonton konser secara langsung ke dalam Supermusic Nextzone 360 Virtual Concert," kata Adjie Aditya Purwaka, mewakili Supermusic dalam keterangan tertulisnya.Mooner yang beranggotakan Rektivianto Yoewono (bass), Absar Lebeh (gitar), Marshella Safira (vocal), dan Pratama Kusuma (drum) akan membawakan sejumlah lagu terkenal milik mereka seperti "Kelana", "Fana", "Lancang"."Ini merupakan sesuatu yang menyegarkan untuk kita. Stage concept dan art instalation yang sangat proper ditambah lagi konsep 360 yang jarang ditemui di konser virtual lainnya dan penonton merasa lebih real seakan menonton konser secara langsung. Menyenangkan sekali untuk kami dan untuk mengobati kerinduan dengan para penggemar setelah satu tahun enggak manggung. Semua itu bikin kita jadi menggebu-gebu untuk tampil maksimal," kata Marshella.Hal serupa rasakan Black Horses. Kebetulan, band yang terdiri dari Salim Lubis (vocal), Kevin Indriawan (gitar), Lucky Azary (bass), dan Julian Adhitya (drum) baru merilis album debut berjudul Ballads of The Freedom Youth pada akhir tahun lalu."Kami sudah menyiapkan treatment khusus untuk menghibur para Superfriends," ujar Salim Lubis.Selain membawakan lagu masing-masing, Mooner dan Black Horses akan berkolaborasi dalam 2 lagu yang komposisi musiknya diaransemen khusus oleh Nikita Dompas. Para personel dua band begitu antusias menghadirkan kolaborasi itu."Kami bersemangat berkolaborasi dengan Black Horses, karena para personelnya masih muda dan bersemangat dalam bermusik. Lihat mereka kami seperti melihat spark dan semangat bermusik baru lagi kayak mereka," kata Marshella.Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert menyuguhkan 2 mode menonton yaitu regular concert dan 360 virtual concert. Mode regular concert bisa diakses dan ditonton langsung melalui website www.supermusic.id secara gratis.Sementara mode 360 virtual concert bisa didapatkan melalui pembelian merchandise di Superstore Official di berbagai e-commerce seperti Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Lazada. Dengan pembelian merchandise minimal Rp100.000, penonton bisa mendapat akses menonton mode 360 virtual concert yang dijamin lebih nyata, intim, dan seru.Para pembeli merchandise di Superstore Official juga memiliki peluang untuk bisa mengikuti sesi virtual meet & greet via Zoom yang akan disiarkan langsung pada saat live streaming nanti. Ada 3 orang beruntung akan dipilih dan berpeluang besar untuk mendapatkan exclusive merchandise tambahan dari Supermusic.(ELG)