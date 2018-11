Rayakan 15 Tahun Bermusik, TVXQ Rilis Album Spesial

Grup K-pop TVXQ siap merilis album spesial merayakan 15 tahun berada di industri hiburan. Album bertajuk New Chapter #2: The Truth of Love kabarnya akan dirilis 26 Desember 2018.New Chapter #2: The Truth of Love berisi tujuh nomor lagu dengan singel utama Truth. Album ini sekaligus menjadi sekuel album New Chapter #1: The Chance of Love yang dirilis Maret 2018.Tak hanya album, pada waktu yang sama pop duo U-Know Yunho dan Max Changmin juga menggelar fan meeting "The Truth of Love" di Hwang Gymnasium, Korea University pukul 8 malam waktu setempat. Tiket dapat dibeli mulai 3 Desember nanti melalui Yes24.Belum lama ini, singel Jepang TVXQ bertajuk Jealous menempati posisi teratas dalam pekan ketiga November (19-25 November) di tangga lagu Jepang Oricon. Lagu ini perdana dirilis pada 21 November 2018.Saat ini, TVXQ disibukkan dengan TVXQ Live Tour 2018 ~Tomorrow~ termasuk 33 panggung musik di 10 area di Jepang.TVXQ merupakan grup K-pop yang memulai debut sejak 2003. Sebelumnya, grup asuhan agensi SM Entertainment ini awalnya berdiri dalam formasi lima personel, U-Know Yunho, Max Changmin, Hero Jaejoong, Micky Yoochun, and Xiah Junsu.(ASA)