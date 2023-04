Disney Rilis Ost The Little Mermaid Versi Halle Bailey

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film live action dari Disney yang berjudul The Little Mermaid akan tayang pada 26 Mei mendatang. Film ini merupakan versi adaptasi dari film animasi musikal berjudul sama yang pertama kali rilis pada 1989.Sama seperti versi animasinya, versi live action ini pun nantinya akan menampilkan banyak original soundtrack (Ost) yang ikonis dari The Little Mermaid. Disney pun baru-baru ini merilis salah satunya yang berjudul "Part of Your World" dalam versi yang dinyanyikan Halle Bailey, sang pemeran Ariel dalam versi live action.Versi ini dirilis Disney dalam format video melalui kanal YouTube DisneyMusicVEVO pada Kamis, 27 April 2023. Video berdurasi 3 menit 36 detik itu menampilkan beberapa potongan adegan dari trailer dengan sedikit tambahan potongan adegan baru."Part of Your World" merupakan Ost yang liriknya ditulis oleh Howard Ashman, sementara komposisi musiknya digubah oleh Alan Menken. Ost ini pertama kali dibawakan oleh Jodi Benson, sang pengisi suara karakter Ariel dalam film animasi The Little Mermaid."Part of Your World" diketahui merupakan lagu balada yang mengisahkan tentang keinginan sang putri duyung, Ariel, untuk menjadi seorang manusia.