Suara Kayu Akan Rilis Dua Lagu Kolaborasi Baru

Duo folk pop Suara Kayu sedang menyiapkan sebuah mini album atau EP terbaru yang akan rilis dalam beberapa waktu ke depan. EP ini menjadi karya yang spesial, sebab keseluruhan lagunya merupakan karya kolaborasi dengan banyak musisi."EP ketiga kita full kolaborasi semua. Jadi kita mau coba Suara Kayu, genre kita, digabung dengan genre orang," kata Dewangga Elsandro, gitaris Suara Kayu, kepada Medcom.id.Dewangga menjelaskan kalau dari EP tersebut, tersisa dua single lagi yang belum dirilis. Di salah satu single tersebut, Suara Kayu berkolaborasi dengan penyanyi muda Arash Buana. Salah satu lagu populer dari Arash ialah "If U Could See Me Cryin' in My Room" yang berkolaborasi dengan Raissa Anggiani. Lagu tersebut sempat viral di era awal pandemi.Sementara di single lainnya, Suara Kayu berkolaborasi dengan Project Pop, grup pop asal Bandung yang mempopulerkan "Ingat Hari Ini". Kolaborasi ini tentunya menarik, sebab Project Pop merupakan grup musik ternama di Indonesia.Sebelumnya, Suara Kayu pun sudah melahirkan beberapa single kolaborasi bersama Fiersa Besari dan Feby Putri. Bersama Fiersa Besari, Suara Kayu merilis single berjudul "Tak Perlu Ada Senja".Sementara bersama Feby Putri, Suara Kayu merilis "Kembali Pulang" yang belakangan ini viral di media sosial hingga dijadikan soundtrack film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang yang tayang Februari 2023 lalu. "Kembali Pulang" akan menjadi satu-satunya lagu yang bernuansa sendu nan melankolis di EP terbaru Suara Kayu nantinya.