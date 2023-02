Pecinta AniSong Merapat! Flow Kembali Tampil di The First Take, Bawakan Lagu Naruto Shippuden - Sign

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RUL)

Jakarta: Grup band rock asal Jepang, Flow kembali tampil di kanal YouTube The First Take dengan membawakan lagu Sign. Lagu tersebut merupakan opening song anime Naruto Shippuden. Flow sebelumnya juga tampil di The First Take dengan membawakan lagu pembuka anime Naruto berjudul Go. Penampilan Flow yang menyanyikan lagu pembuka anime Naruto yang keempat itu sudah ditonton 3,2 juta kali.Terbaru, grup band dengan dua vokalis ini, yakni Kohshi Asakawa dan Keigo Hayashi membawakan lagu Sign yang merupakan salah satu opening song anime Naruto terpopuler."Dicintai oleh penggemar musik dan anime di seluruh dunia, lagu ini sangat populer bahkan ketika konser di luar negeri penonton juga ikut menyanyikan lagu tersebut," tulis Instagram The First Take, seperti dilihat Medcom.id, Kamis, 9 Februari 2023.Sign merupakan single ke-20 Flow. Lagu ini masuk dalam album Microcosm yang rilis tahun 2010.Sign menjadi lagu pembuka keenam di anime Naruto Shippuden mulai episode 129 sampai 153. Lagu ini salah satu favorit fans anime Naruto. Di video lagu pembuka ini menunjukkan pertempuran antara Jiraiya dan Pain, serta kematiannya.Pingin dengar bagaimana Flow kembali membawakan lagu yang usianya hampir 13 tahun ini lagi? Sobat Medcom bisa langsung meluncur ke kanal YouTube The First Take.Selain Flow, The First Take juga pernah mengundang Kana-Boon, band rock yang lagunya menjadi opening song Naruto Shippuden yang berjudul Silhouette. Video lagu tersebut sudah ditonton 4,4 juta kali.The First Take merupakan kanal YouTube yang sangat terkenal bebrapa tahun terakhir. Kanal YouTube yang dibuat oleh Sony Music Entertainment Japan ini mengundang penyanyi untuk membawakan lagu yang direkam dalam sekali take.Penyanyi yang pertama kali tampil di acara musik dengan konsep sekali pengambilan ini adalah LiSA. Dia menyanyikan lagunya berjudul Gurenge yang juga merupakan lagu pembuka anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.Video LiSA menyanyikan Gurenge dengan iringan piano itu pun kemudian viral. Bahkan jumlah penontonya mengalahkan video klip aslinya.