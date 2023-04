Dewa 19 Gelar Konser Orkestra di Surabaya dan Solo, Hadirkan Ardhito Pramono

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses menggelar konser orkestra bertajuk "A Night at The Orchestra" di Jakarta pada November dan Desember 2022 lalu, Dewa 19 akan melanjutkan konser serupa. Grup yang digawangi Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Yuke Sampurna, dan Agung Yudha itu akan menggelarnya di Surabaya dan Solo.Konser "A Night at The Orchestra Chapter 3" akan digelar di Grand City Convention Hall Surabaya pada 19 dan 20 Mei 2023. Sedangkan "A Night at The Orchestra Chapter 4" akan diselenggarakan di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo pada 27 Mei 2023.Dalam konsernya kali ini, Dewa 19 akan diperkuat oleh tiga vokalis, yakni Ari Lasso, Virzha, dan Ello. Hadir juga tiga vokalis lainnya sebagai bintang tamu, yakni Mulan Jameela, Andien, dan Ardhito Pramono.Dalam kesempatan tersebut, RedLine Kreasindo selaku pihak promotor membeberkan alasan dibalik pemilihan Surabaya dan Solo sebagai kota konser orkestra berikutnya. Ia menyebut kalau permintaan dari kedua kota tersebut sangatlah tinggi."Kita punya perhitungan, kita ada data yang kita koleksi dulu. Surabaya itu base-nya (kota asal) Dewa 19 ya. Jadi pemilihan dua kota itu berdasarkan dari data dan sosmed yang permintaanya tinggi," kata Rionaldo Liputo selaku CEO RedLine Kreasindo dalam jumpa pers di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 11 April 2023.Rionaldo juga menambahkan kalau Dewa 19 pernah memecahkan rekor saat menggelar konser bertajuk "Dewa 19: 30 Tahun Berkarya" di Solo pada November 2022 lalu. Faktor tersebut jadi alasan pendukung kenapa Solo dipilih untuk menggelar konser orkestra berikutnya.“Kalau di Solo, pengalaman (konser Dewa 19) 30 tahun berkarya memecahkan konser indoor terbesar se-Jawa Tengah, sampe 11.000,” katanya.Sementara itu, Ahmad Dhani pun mengaku senang kalau kini masyarakat, khususnya penggemar Dewa 19 (Baladewa), sudah bisa mengapresiasi musik orkestra, apalagi musik orkestranya dipadukan dengan lagu-lagu Dewa 19, sehingga jadi lebih mudah dicerna."Jadi saya melihat warga Jakarta sudah bisa mengapresiasi musik orkestra dalam terminologi saya. Jadi orkestra yang kita punya dengan lagu-lagu Dewa 19 ini mempunyai potensi yang mudah dicerna, jadi tidak rumit," ujarnya.Tiket konser "A Night at The Orchestra" di Surabaya dan Solo sudah bisa didapatkan di dewatiket.id.