Ardhito Pramono Deg-degan Diajak Kolaborasi dengan Dewa 19

Ahmad Dhani mengajak Andien dan Ardhito Pramono dalam konser orkestra Dewa 19. Andien dan Ardhito mengaku deg-degan karena belum tahu lagu apa yang bakal mereka bawakan.Ahmad Dhani membeberkan kebiasaan band Dewa 19 yang selalu mendadak dalam menyiapkan song list. Biasanya song list baru akan dibuat beberapa jam sebelum tampil."Kita dididik seperti tentara. Jadi harus gitu ya, nunggu detik-detik terakhir aja," ujar Ahmad Dhani.Andien dan Ardhito Pramono mengaku sudah sangat hafal lagu-lagu dari Dewa 19 sedari dulu. Namun, mendengar pernyataan Ahmad Dhani soal song list, keduanya sempat merasa khawatir."Yang pasti mental dan batin yang paling dominan, karena song listnya belum dikasih. Aku senang banget karena buatku main sama Mas Dhani itu aku selalu mengagumi beliau karena buat ku dia selalu punya warna yang keren banget. Jadi ini sesuatu yang aku nantikan," ujar Andien.Di sisi lain, Ardhito Pramono merasa gugup saat menerima tawaran untuk dengan Dewa 19. Dirinya mengaku sangat kaget ketika diajak dalam konser Dewa 19 kali ini."Deg-degan banget, pertama kali diajakin butuh validasi karena bukan Mas Dhani langsung yang bilang sendiri. Aku mau nanya langsung ke orangnya, dan ternyata emang bener," jelas pelantun lagu " Bitterlove" itu.Walaupun Ardhito mengaku sudah hafal akan lagu-lagu Dewa 19, dirinya merasa gugup dan penasaran dengan lagu band tersebut yang akan Ia nyanyikan nanti."Langsung hatam lagu Dewa 19 karena yang paling penting reference musik ya, karena nyanyi di sini sangat berbeda gitu ya, itu feel dan cara pembawaannya berbeda," terang Ardhito Pramono.Setelah sukses menggelar konser orkestra bertajuk "A Night at The Orchestra" di Jakarta pada November dan Desember 2022 lalu, Dewa 19 akan melanjutkan konser serupa. Grup yang digawangi Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Yuke Sampurna, dan Agung Yudha itu akan menggelarnya di Surabaya dan Solo.Dalam konsernya kali ini, Dewa 19 akan diperkuat oleh tiga vokalis, yakni Ari Lasso, Virzha, dan Ello. Hadir juga tiga vokalis lainnya sebagai bintang tamu, yakni Mulan Jameela, Andien, dan Ardhito Pramono.Konser "A Night at The Orchestra Chapter 3" akan digelar di Grand City Convention Hall Surabaya pada 19 dan 20 Mei 2023. Sedangkan "A Night at The Orchestra Chapter 4" akan diselenggarakan di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo pada 27 Mei 2023.