Rayakan Valentine, BLUE Berikan Bunga untuk Penonton di Jakarta

Boy group asal Inggris, BLUE, sukses menggelar konser bertajuk "BLUE Romantic Valentine Live" tepat di hari Valentine kemarin. Konser tersebut digelar di Hotel Pullman, Jakarta.Merayakan Valentine dengan menggelar konser di Jakarta, BLUE turut memberikan bunga buat para penggemar yang datang menonton mereka malam tadi. Personel BLUE juga mengucapkan selamat Hari Valentine untuk para fans."Cuma mau bilang selamat Hari Valentine. Kami bawakan bunga ini untuk kalian," ucap Lee Ryan."Yang teriak paling kencang akan saya lempar (bunga ini) ke arahnya," sambung Antony.Antony kemudian melempar bunga ke arah kiri dari panggung. Menurutnya, teriakan penonton dari arah tersebut sangatlah keras."Kalian sangat luar biasa malam ini," ucap Simon Webbe.Dalam konsernya malam tadi, BLUE membawakan single-single hits seperti "Sorry Seems to be the Hardest Word", “Bublin”, “Paradise”, “Breathe Easy”, "Heart & Soul", "Haven’t Found You Yet", "If You Come Back", hingga "All Rise" turut dibawakan.BLUE menutup konser semalam dengan salah satu tembang andalan mereka, "One Love". Total BLUE membawakan sebanyak 21 lagu dalam konser semalam.“Jakarta I love you, selamat hari Valentine,” ujar Simon Webbe.