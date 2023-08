Jacob Collier Konser di Jakarta 13 November 2023

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi asal Inggris peraih lima Grammy Awards, Jacob Collier, akan tampil di JIEXPO Theater, Jakarta, Indonesia, pada Senin, 13 November 2023.Konser yang dipromotori oleh Nyawa Session dan LIVEWIRED ini merupakan rangkaian Djesse World tour yang digelar Jacob Collier sejak 2019. Jakarta menjadi satu-satunya destinasi konser Jacob Collier di Asia Tenggara pada tahun ini.Jacob Collier dikenal lewat penampilan panggungnya yang interaktif dan memukau. Hal itu terbukti melalui video-video konser Jacob Collier yang beredar luas di internet.Tiket Jacob Collier Djesse World Tour 2023 Live at JIEXPO Theater Jakarta dijual mulai 17 Agustus 2023 melalui loket.com Jacob Collier memenangkan penghargaan musik paling bergengsi Grammy Awards untuk kategori "Best Arrangement, Instruments, and Vocals" lewat single "Flintstones" dan "Best Arrangement, Instrumental or A Capellaa" lewat single "You and I", pada 2017. Setahun berikutnya Jacob kembali menyabet dua kategori yang sama juga dalam Grammy Awards, lewat single "All Night Long", dan "Moon River." Pada 2021, Jacob kembali memenangkan kategori "Best Arrangement, Instrumental and Vocals" lewat single "He Won't Hold You."