Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Putri Ariani jadi perbincangan publik usai berhasil membuat para juri dan penonton America's Got Talent (AGT) 2023 terpukau dengan penampilannya. Salah satu juri, Simon Cowell, bahkan sampai menghampiri Putri ke atas panggung dan membisikkan sesuatu kepadanya."Simon bilang 'Kamu (Putri) akan melangkah jauh di show ini, semoga', dan Putri bilang (kepada Simon), 'Thank you, you make my dream come true (terima kasih, kamu membuat mimpiku menjadi kenyataan)'," tutur Putri dalam acara jumpa pers di SMK Negeri 2 Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Minggu, 11 Juni 2023."Terus Simon juga jawab, 'Ya, you make my dream come true'," lanjut Putri.Di atas panggung AGT, usai menampilkan dua lagu, Putri pun mendapat tepuk tangan dan sorakan meriah dari para juri dan penonton. Simon Cowell tanpa ragu menekan tombol Golden Buzzer, dan seketika confetti dari atas panggung pun berjatuhan.Simon pun menghampiri Putri ke atas panggung, ia mengambil sebagian confetti yang berhamburan di lantai panggung lalu memberikannya kepada Putri, sebelum kemudian membisikkan sesuatu. Putri yang memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan baru mengetahui dengan pasti kalau ia mendapatkan Golden Buzzer setelah merasakan confetti di genggaman tangannya."Ya itu, karena Putri kan tidak tahu, apa yang terjadi di sana, jadi tiba-tiba ada ledakan dari atas sana, Putri kayak, oh my God what's that, gitu," tutur Putri."Ternyata waktu itu Putri merasakan ada confetti yang jatuh dari atas, oh that's a Golden Buzzer! Oh my God! Terus waktu confetti diambil (Simon dan diberikan kepada Putri), Putri merasa bahagia banget," tambah Putri.