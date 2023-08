Seaside Rilis Single Baru tentang Rasa Bimbang dalam Hubungan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Unit dream-pop asal Jakarta, Seaside, melepas single terbaru "Nothing and Everything." Ini menjadi rilisan pertama mereka setelah hampir tiga tahun hiatus dari ranah musik.Rilisan ini sekaligus menjadi penanda formasi terbaru Seaside yang dihuni oleh Andi Sabarudin (gitar, vokal), Nabila Hanina (vokal, gitar), Safira Anjani (vokal, keyboard), Adi Sushantiyo (bass), dan Hersubkhan Erdien (drum). Masuknya Nabila Hanina dan Safira Anjani menggantikan Cassandra dan Trisca Dewi.Formasi anyar Seaside terasa dari musikalitas yang berbeda pada single ini."Bedanya single ini lebih upbeat dan sound-sound gitar gue lebih berbeda jauh dari semua lagu di album Undone. Dan sound dari tiap instrumen tidak menonjolkan reverb atau echo. Namun, walaupun begitu menampilkan suasana yang megah dibandingkan lagu-lagu dari album Undone," kata Andi.Single "Nothing and Everything" menceritakan tentang kebimbangan dalam sebuah hubungan asmara. Hal itu jelas terlihat dalam liriknya."Ever have a certain someone that somehow always in corner of your life that could be your everything but instead you two will always ended up as nohting? Kayak, dia beneran nggak ya buat gue atau bukan? Kira-kira gambaran lagu 'Nothing dan Everything' seperti itu," kata Fira.Lagu ini ditulis oleh Andi dan kemudian dikerjakan bersama-sama oleh Seaside. Single ini sudah dapat didengar di berbagai platform streaming musik mulai 3 Agustus 2023.