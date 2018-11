Soundwave, Westjamnation dan Sheryl Sheinafia Ramaikan Narasi Playfest 2018

Narasi Playfest perdana besutan Narasi TV digelar pada Sabtu, 24 November 2018. Festival ini mengusung kolaborasi influencer, musisi, hingga pegiat komunitas.Bertempat di Tennis Indoor Senayan, Narasi Playfest digelar dua hari. Hari pertama ada musisi Westjamnation, Sheryl Sheinafia dan Soundwave.Dari Narastage, Westjamnation membawakan beberapa lagu Girl on the Rainbow, Stay, SudahTerlambat, dan Holiday.Sheryl Sheinafia dari Tennis Indoor Senayan juga memukau penonton membawakan lagu Modus, Sebatas Teman, I Don't Mind, dan mash up lagu Day One (Honne), Shape of You (Ed Sheeran), dan In My Feelings (Drake).Sebagai penutup hari pertama, Soundwave membawakan beberapa lagu andalan salah satunya Kisah Kita.Selain itu ada juga Boy William dan Kekeyi dalam talkshow informatif soal berjejaring di dunia daring dan luring, serta makeup tutorial.Founder Narasi TV, Najwa Shihab ikut turun gunung menyapa satu per satu pengunjung. Salah satunya menyapa penonton dengan intens di booth Mata Najwa.Narasi Playfest 2018 akan dilanjutkan besok dengan berbagai aktivitas menarik. Beberapa musisi di antaranya Kunto Aji, Hivi! dan Barasuara ikut memeriahkan acara.(ELG)