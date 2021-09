Dira Merilis Ulang Album yang Diproduseri Personel Incognito

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Dira Sugandi melepas album penuh bertajuk Something About The Girl edisi deluxe. Sebenarnya, album ini sudah pernah dirilis pada 2010, namun pada edisi rilis ulang kali ini, terdapat lagu baru berjudul "Carry Me. Selain itu, Dira Sugandi kali ini lahir kembali dengan konsep baru.Di kancah musik, Dira Sugandi bukanlah nama baru. Namun, kali ini dirinya memilih untuk tampil dengan nama Dira, tanpa embel-embel "Sugandi".“Dalam perjalanan karirku selama ini kan aku jadi lebih dikenal sebagai penyanyi bigsongs atau lagu-lagu festival gitu ya. Nggak masalah tapi aku tetap merasakan adanyakebutuhan untuk memperlihatkan sisi yang lain dari diriku, khususnya saat ini dan kedepan nanti. Nah salah satu sisi itu adalah yang sudah terekam dengan sangat baik dialbum Something About The Girl ini. So, why don’t I just start from there,” kata Dira.Dalam proses produksi, Dira tak main-main. Dia melibatkan JP "Bluey" Maunick dari Incognito sebagai produser.Bluey dan Dira bersepakat banyak melibatkan musisi-musisi Indonesia dalam produksi album ini. Kemudian muncul nama-nama yang sudah tak asing lagi, yaitu Tohpati, Indro Hardjodikoro, Barry Likumahuwa, serta Ari Firman (The Groove). Vokalis The Groove, Rieka Roeslan, turut menyumbangkan lagu ciptaannya yang berjudul "Kucemburu" ke dalam album ini.“Untuk satu lagu berlirik Bahasa Indonesia yang lain, aku memilih Kami Cinta Indonesia,lagunya almarhum Harry Roesli. Menurutku sayang sekali kalau karya-karya beliau itusama nggak dikenal sama anak-anak muda,” kata Dira.Proses rekaman lagu "Kami Cinta Indonesia" melibatkan Imam Pras, Rudi dan Ari Renaldi dari Bandung, dan Rio Sidik dari Bali.“Waktu lagu ini selesai direkam, aku kirim ke Bluey, Matt (Cooper, keyboardis Incognito,Red.), dan beberapa orang di London untuk mereka dengarkan. Komentarnya semuaseragam,’Oh my God, this song is so well-produced! Dan biarpun kami gak tau artiliriknya, it resonates so well. Ini lagu menyentuh banget!’” kenangnya.Soal lagu "Carry Me" yang menjadi tambahan dalam album edisi rilis ulang ini, Dira bercerita lirik lagu itu soal kegelisahan Dira melihat kondisi kemanusiaan yang terjadi. Ini sebenarnya lagu yang sudah direkam Dira bersamaan dengan materi pada album Something About The Girl dulu, namun atas saran Blue pada waktu itu, Dira urung memasukan ke dalam album.Sepanjang karier bermusiknya, Dira telah menjalani sejumlah penampilan kolaborasi bersama penyanyi-penyanyi dunia, antara lain David Foster, Jason Mraz, George Duke, hingga Andrea Bocelli.