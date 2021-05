Menparekraf Bangga Musik Dangdut Dipromosikan di Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musik dangdut dan kopi khas Indonesia dipromosikan oleh Cafe Dangdut di New York, Amerika Serikat. Hal ini pun mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.Cafe Dangdut berupaya memperkenalkan musik dangdut melalui coffee culture, yang merupakan kebiasaan dari sebagian besar orang Amerika Serikat (AS).Cafe tersebut menawarkan kenyamanan dan menjual kopi khas dari Indonesia. Selain itu, Cafe Dangdut juga salah satu langkah agar musik dangdut mendapatkan pengakuan resmi UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.Menparekraf Sandi menuturkan kehadiran Cafe Dangdut di New York nantinya bisa menjadi jalan dan ajang mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia secara keseluruhan. Sebab, lokasi cafe itu merupakan kota yang paling mudah menyedot perhatian dunia."Kalau di New York, kopi itu sudah menjadi lifestyle, semua orang kalau jalan bawa kopi. Nah Cafe Dangdut ini sudah jadi suatu promosi bagus, tapi juga a good business menurut saya. Jadi, ini harus kita apresiasi dan support dengan cara kolaborasi," ujar Menparekraf Sandi dalam rilis yang diterima Medcom.id.Sandi menyatakan, pihaknya akan memfasilitasi dengan mendatangkan ahli kopi Amerika ke Indonesia. Dalam hal ini, untuk mendapatkan kopi Indonesia yang sesuai selera orang Amerika."Nah yang terdekat yang bisa bantu adalah memfasilitasi barista dari Amerika ke Indonesia," tuturnya.Sementara itu, Konsul Jenderal RI New York, Dr. Arifi Saiman, M.A, menjelaskan bahwa hadirnya Cafe Dangdut tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan dangdut dan kopi khas Indonesia saja. Melainkan, juga bertujuan membuka peluang karier untuk para pelaku ekraf (ekonomi kreatif)."Tujuan jangka panjang dari hadirnya Cafe Dangdut ini bisa memfasilitasi kehadiran potensi pelaku ekraf atau artis Indonesia untuk meniti karier di Amerika Serikat melalui New York sebagai pusat industri musik dunia," papar Konjen Arifi."Juga pastinya turut mempromosikan produk ekraf di dunia berupa penjualan merchandise dalam bentuk produk seperti baju, tas, dan gelas. Serta nantinya juga mempromosikan wisata Indonesia di luar negeri," tambahnya.Di sisi lain, Founder Cafe Dangdut, Romy Sembiring, mengatakan kopi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendunia. Ia pun memberanikan diri memasarkan kopi di kota yang dikenal dunia tersebut."Kita lihat opportunity banyak sekali di Amerika dan New York juga termasuk importir terbesar di Amerika mengenai kopi dan kita sebagai produsen terbesar di Indonesia," akunya.(ELG)