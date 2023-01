Emmet Cohen Trio akan Tampil di A Jazz Moment Jakarta, pada 2 Februari Mendatang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

ChicoIraAsa Productions menggelar konser kedua “A Jazz Moment” dengan menampilkan pianis dan komposer jazz muda dari Amerika, Emmet Cohen, bersama trionya. Pertunjukan ini akan digelar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di Soehanna Hall, kawasan SCBD Jakarta.Emmet Cohen adalah sosok penting di generasi jazz saat ini. Majalah jazz terkemuka Downbeat memuji karakter bermainnya dengan "sentuhan gesit, gerakan terukur dan kosakata harmonik yang hangat."Karakter Emmet sangat komunikatif dengan musisi pendukungnya dan audiens pada level insani dan individualitas terdalam. Sebagai pimpinan "Emmet Cohen Trio" dan kreator "Master Legacy Series," Emmet Cohen diakui secara internasional sebagai artis jazz dan pendidik musik yang berdedikasi.Pada tahun 2019, Emmet Cohen memenangkan American Pianist Awards dan the Cole Porter Fellow of the American Pianists Association, dan Artist-in-Residence di University of Indianapolis. Dia menjadi finalis di Thelonious Monk International Piano Competition pada 2011. Emmet Cohen tampil di berbagai festival jazz internasional, di Lincoln Center's Rose Hall, dan di Washington's Kennedy Center, di samping menjadi penampil utama di the Village Vanguard dan klab jazz penting lainnya di New York.Bertahun-tahun dia menjadi pemain organ Hammond B-3 di SMOKE jazz club di Harlem. Selama masa pandemi, dia membuat livestream mingguan "Live from Emmet's Place" yang ditonton jutaan pengguna internet di seluruh dunia.Emmet Cohen belajar piano di umur tiga tahun. Dia mendapatkan gelar jazz piano dari the Manhattan School of Music (M.M.) dan the University of Miami (B.M.). Emmet Cohen Trio terdiri dari Emmet Cohen (Piano), Philip Norris (Bass) dan Kyle Poole (Drum). Pertunjukan “A Jazz Moment” akan digelar pada jam 20.00 WIB. Tiket sudah bisa di pesan secara online melalui BookMyShow seharga Rp. 650.000.