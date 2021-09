Perkenalan Manis dari Rasya, Sebuah Single Folk-Pop Meneduhkan tentang Hubungan Jarak Jauh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Label Sinjitos Collective merilis single dari katalog artis baru mereka. Kali ini, penyanyi muda bernama Rasya yang hadir lewat single perdana bertajuk "A Song About Craving You"."A Song About Craving You" merupakan single folk-pop meneduhkan yang bercerita tentang pengalaman menjalani hubungan jarak jauh."'A Song About Craving You' adalah lagu pertama yang saya tulis dengan perasaan yang luar biasa. Sesuai dengan judulnya, lagu ini menceritakan tentang sosok yang saya kagumi dan bagaimana kami harus menjalani hubungan jarak jauh," kata Rasya dalam keterangan pers.Lagu ini diproduseri oleh Joseph Saryuf alias Iyub (Santamonica, Direct Action). Secara peka, Iyub mampu mengeksplorasi lagu yang ditulis Rasya ini menjadi lagu yang mampu merepresentasikan kemegahan dari cerita di balik lagu, lewat elemen-elemen musikal dalam aransemen.Lewat aransemen sederhana, "A Song Abour Craving You" menjadi single perkenalan yang manis dari Rasya. Memperdengarkan karakter vokal Rasya dan kemampuan menulis lagu yang sangat baik."A Song About Craving You" sudah dapat didengar lewat berbagai platfor musik digital mulai Rabu, 1 September 2021.(ASA)