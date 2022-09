Harga Termurah 500 Ribuan, Begini Cara Pesan Tiket Soundrenaline 2022

Harga tiket

Cara memesan tiket via Tokopedia

Akses laman Tokopedia Klik 'Lihat Tiket' Pilih kategori tiket yang akan kamu beli Ikuti petunjuk selanjutnya Selesaikan pembayaran

Line up Soundrenaline 2022





Jakarta: Setelah absen selama dua tahun akibat pandemi, tahun ini festival musik Soundrenaline kembali bakal kembali digelar pada tanggal 26-27 November 2022, di Eco Park, Ancol, Jakarta.Ravel Entertainment yang menjadi promotor Soundrenaline 2022 menegaskan pihaknya akan kembali menghadirkan sajian festival musik lintas genre dan lintas generasi."Setelah dua tahun vakum, kami putuskan untuk kembali menggelarnya di Jakarta sekaligus mengukuhkan Soundrenaline sebagai festival musik lintas genre dan lintas generasi terbesar yang tidak hanya wajib ditonton pecinta musik, tapi juga diharapkan dapat menginspirasi musisi lainnya dengan line up musisi yang telah kami pilih," kata CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy.Tiket Soundrenaline 2022 sudah bisa dipesan mulai 28 September 2022 di Tokopedia tiket events dengan rincian harga sudah termasuk pajak sebagai berikut:1. Early Bird: IDR 588.000 (2 Day Pass)2. Presale Early Entry Before 1 PM: IDR 888.000 (2 Day Pass)3. Presale Normal: IDR 1.188.000 (2 Day Pass)4. Daily Ticket Day 1: IDR 988.0005. Daily Ticket Day 2: IDR 988.0006. VIP Cabbana Maximal 5 Persons: IDR 1.888.000 (2 Day Pass & Exclude Ticket)Soundrenaline 2022 ke-18 menghadirkan 18 musisi internasional di antaranya Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, Hollow Coves dan masih banyak lagi yang akan diumumkan selanjutnya.Sementara untuk band atau musisi-musisi nasional yang sudah dipastikan tampil antara lain:- Seringai- The Brandals- Mocca- Feel Koplo- The S.I.G.I.T.- Pure Saturday- Rocket Rockers- Burgerkill- Isyana Sarasvati- Deadsquad- Goodnight Electric- Tiket- Mario Zwinkle- Stars and Rabbit- Barasuara- The Upstairs- Ndarboy Genk- Indra Lesmana- d’Cinnamons- Polyester Embassy- Prediksi- Potret