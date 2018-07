Seungri "Bigbang" Kembali Bersolo Karier lewat Album Baru

Tujuh tahun berlalu setelah album mini V.V.I.P dirilis sebagai penanda debut karier solo Seungri Bigbang, kini dia kembali menelurkan album mini dengan tajuk The Great Seungri. Dilansir dari Soompi, album mini ketiga Seungri dirilis hari ini, Jumat, 20 Juli 2018 waktu Korea Selatan.Seungri membagikan pesan kepada para penggemarnya melalui keterangan tertulis di Instagram."Aku sosok yang ikut senang jika Bigbang terus mendapatkan promosi, tetapi promosi sebagai solois setelah lima tahun terakhir sangat berarti bagiku," ungkap Seungri.Kendati Seungri kembali merilis album solo, bukan berarti dia membiarkan para penggemar merasa Bigbang hiatus. Proses pembuatan album The Great Seungri mendapat dukungan dari personel Bigbang yang sudah dianggap seperti saudara sendiri."Tim terbaik yang selalu ada di sisiku dan membantuku hingga album solo ini, setelah lima tahun, dapat berkembang dan menutupi kekuranganku," kata Seungri."Aku ingin berterima kasih kepada Yang Hyun Suk, Teddy, Future Bounce dan semua yang berpartisipasi mendukungku di album ini," sambungnya.Seungri berjanji akan tampil berbeda dan lebih dewasa dalam aksi panggungnya saat membawakan konten lagu di album terbarunya.Setelah menelurkan album V.V.I.P, Seungri sempat merilis album mini kedua Let's Talk About Love (2013).Album The Great Seungri diperkenalkan lewat video musik singel 1, 2, 3 yang dirilis pada 20 Juli 2018 waktu setempat.(ELG)